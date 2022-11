India vs Zimbabwe T20 World Cup 2022 : भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच मैच के दौरान एक नन्‍हें बच्‍चे की तस्‍वीर काफी वायरल हुई थी. यह बच्‍चा मैच के बीच ग्राउंड में घुस आया था और रोते-रोते वो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से मिलने का प्रयास करने लगा. इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए बच्‍चे पर साढ़े छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. भारत ने मैच में जिम्‍बाब्‍वे पर 71 रन से जीत दर्ज करने के साथ ही ग्रुप-2 के टेबल टॉपर के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. अब रोहित की टीम को नॉकआउट मैच में इंग्‍लैंड के खिलाफ 10 नवंबर को मैदान पर उतरना है.

Little fan didn’t get chance to meet Rohit Sharma… Nice gesture from Captain Rohit he talked with him… #RohitSharma #T20worldcup22 #T20WorldCup pic.twitter.com/eQ4Pw6UJt2 — (@Cricket_Gyaani_) November 6, 2022

भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल के अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए. जवाब में जिम्‍बाब्‍वे की टीम 115 रन पर ही ऑलआउट हो गई. यह वाक्‍या भारत की गेंदबाजी के दौरान 17वें ओवर में सामने आया. यह बच्‍चा हाथ में भारत का झंडा लेकर रोते-रोते मैदान में घुस आया और रोहित शर्मा की तरफ आगे बढ़ने लगा. इसी बीच वहां पहुंचे दो सिक्‍योरिटी गार्ड ने बच्‍चे को पकड़ने के प्रयास में गिरा दिया.