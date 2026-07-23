वैभव की फिफ्टी, मयंक-प्रिंस की रफ्तार... भारत ने जीता पहला टी20; जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया

IND vs ZIM 1st T20I: भारत ने पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. टीम इंडिया को 126 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने सिर्फ 13.2 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत के सबसे बड़े हीरो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 50 रन की विस्फोटक पारी खेली. कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी यह जीत खास रही, क्योंकि टी20 कप्तानी में लगातार छह हार के बाद यह उनकी पहली जीत है.
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे पर दबाव बनाया. चोट के बाद, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे मयंक यादव ने मैच की पहली ही गेंद पर 144 किमी/घंटा की रफ्तार से ब्रायन बेनेट को गोल्डन डक पर आउट कर शानदार शुरुआत दिलाई. मयंक ने 4 ओवर में 2 विकेट देकर 18 रन, जबकि प्रिंस यादव ने 2 विकेट देकर 19 रन झटके. इसके अलावा शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को भी एक-एक सफलता मिली.
लगातार मिलते झटकों के बाद, वेस्ली मधेवेरे और तादिवानाशे मारुमानी ने पारी को संभालने की कोशिश की. मधेवेरे ने 39 रन बनाए, जबकि मारुमानी 27 रन बनाकर नाबाद लौटे. रयान बर्ल ने भी 26 रन का योगदान दिया. इन पारियों की बदौलत जिम्बाब्वे 20 ओवर में 125/7 तक पहुंचने में सफल रहा. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में भी शानदार नियंत्रण बनाए रखा और मेजबान टीम को बड़ा स्कोर बनाने का मौका नहीं दिया.
वहीं, 126 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत थोड़ी धीमी रही. अभिषेक शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन बाद में वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. उनकी 19 गेंदों में आई अर्धशतकीय पारी ने भारत की जीत लगभग तय कर दी. अंत में टीम इंडिया ने 13.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.
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