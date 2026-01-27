Hindi Cricket Hindi

IND vs ZIM Under-19: विहान मल्होत्रा की धमाकेदार सेंचुरी, अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर सिक्स में भारत ने जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदा

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रनों से हराया. विहान मल्होत्रा के नाबाद शतक और अभिज्ञान कुंडू के अर्धशतक से भारत ने 352 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को 148 पर समेट दिया.

IND vs ZIM, Under-19 World Cup 2026 Super Six: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स सीरीज में भारतीय टीम ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की. इस मुकाबले में भारत ने न केवल बल्लेबाजी में दम दिखाया, बल्कि गेंदबाजों ने भी विपक्षी टीम को पूरी तरह बेबस कर दिया. इस जीत के हीरो रहे युवा बल्लेबाज विहान मल्होत्रा, जिन्होंने दबाव में शानदार शतक जड़ा.

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत आक्रामक रही. सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में 52 रन ठोक दिए, जिसमें चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिली. भारत ने महज 62 गेंदों में अपने 100 रन पूरे कर लिए.

हालांकि 11वें ओवर में भारत को दो झटके लगे. कप्तान आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी के जल्दी आउट होने से स्कोर 101 रन पर तीन विकेट हो गया. लेकिन इसके बाद विहान मल्होत्रा और विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने पारी को संभाल लिया. दोनों ने साथ बल्लेबाजी की और रन गति को भी बनाए रखा.

विहान मल्होत्रा ने 107 गेंदों में 109 रन बनाए

विहान मल्होत्रा ने उन्होंने 107 गेंदों में नाबाद 109 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल थे. वहीं, अभिज्ञान कुंडू ने 62 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी खेल. दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 113 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

जिम्बाब्वे के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए. तेज गेंदबाज पनाशे मजाई का दिन खासा खराब रहा, जिन्होंने अपने आठ ओवरों में 86 रन लुटा दिए. जिम्बाब्वे ने आठ अलग-अलग गेंदबाज आजमाए, लेकिन कोई भी भारतीय बल्लेबाजों पर लगाम नहीं लगा सका. भारत ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट पर 352 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

352 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई. भारतीय तेज गेंदबाज आरएस अम्बरीश और हेनिल पटेल ने शुरुआती 9 ओवरों में कहर बरपा दिया और जिम्बाब्वे को 24 रन पर तीन विकेट पर समेट दिया. हालांकि, कियान ब्लिगनॉट और लीरॉय चिवाउला के बीच 69 रनों की साझेदारी ने कुछ देर भारत को रोके रखा.

इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपनी पार्ट-टाइम ऑफ स्पिन से कमाल दिखाया और 3 विकेट चटकाए. वहीं तेज गेंदबाज उधव मोहन ने भी तीन विकेट लेकर जिम्बाब्वे की पारी को पूरी तरह ढहने में अहम भूमिका निभाई. पूरी टीम 37.4 ओवर में 148 रन पर सिमट गई. इस जीत के साथ भारत सुपर सिक्स ग्रुप-2 में छह अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गया है. लगातार शानदार प्रदर्शन से यह साफ हो गया है कि भारतीय अंडर-19 टीम इस टूर्नामेंट में खिताब की प्रबल दावेदार बनकर उभरी है.