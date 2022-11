IND vs ZIM- कैच पकड़ने के लिए सुपरमैन बन गए विराट कोहली, वेस्ले मधेवेरे का यूं लपका शानदार कैच

इस टी20 वर्ल्ड कप में बल्ले से बेहतरीन पारियां खेल रहे विराट कोहली ने फील्डिंग में भी कमाल कर रहे हैं. वह टीम इंडिया के बेहतरीन फील्डरों में से एस हैं और रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन कैच लपककर अपना कमाल दिखा दिया.

`यह जिम्बाब्वे की पारी की पहली ही गेंद थी, जिस पर उसके ओपनिंग बल्लेबाज वेल्ले मधेवेरे ने ड्राइव शॉट खेला था और 30 गज के दायरे के भीतर कवर्स पर फील्डिंग कर रहे विराट कोहली ने इसे पलक झपकते ही लपक लिया.