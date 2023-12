IND-W v AUS-W: दीप्ति शर्मा ने बनाया कीर्तिमान, पहले 4 टेस्ट में ऐसा करने वाली बनी दूसरी महिला क्रिकेटर

मुंबई। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की और महिला क्रिकेट के इतिहास में अपने पहले चार टेस्ट मैचों में अर्धशतक बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया की डेनिस एमर्सन नी एल्डरमैन के साथ दूसरी खिलाड़ी बन गईं. दीप्ति यहां वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया महिलाओं के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप्स तक 70 रन पर बल्लेबाजी कर रही थीं. उन्होंने और तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकर ने आठवें विकेट की अधूरी साझेदारी के लिए 102 रन बनाए, जिससे भारत को चाय के विश्राम से ठीक पहले चार विकेट जल्दी गिरने से उबरने में मदद मिली. स्टंप्स के समय भारत का स्कोर 119 ओवर में 376/7 था, जिसमें दीप्ति 70 और पूजा 33 रन पर खेल रही थीं.

दीप्ति ने पिछले हफ्ते डीवाई पाटिल स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पिछले टेस्ट में 67 और 20 रन बनाए थे. उत्तर प्रदेश के आगरा की 26 वर्षीय खिलाड़ी ने 2021 में ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 54 रन बनाए थे, जिससे भारत को मैच ड्रा कराने में मदद मिली. सितंबर 2021 में कैरारा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अगले टेस्ट में, दीप्ति ने पहली पारी में 66 रन बनाए, जिससे भारत को अपनी पहली पारी 377/8 घोषित करने में मदद मिली.

Another excellent day on the field! 👏

Deepti Sharma (70*) & Pooja Vastrakar (33*) take #TeamIndia to 376-7, with a first innings lead of 157 runs at the end of Day 2 💪

Scorecard ▶️ https://t.co/7o69J2XRwi#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/1cooBBvnZy

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 22, 2023