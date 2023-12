46 साल....,10 टेस्ट...0 जीत; इंग्लैंड को धूल चटाने के बाद क्या पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगी भारतीय महिलाएं?

मुंबई: इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय महिला टीम गुरुवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे एकमात्र टेस्ट में जीत दर्ज करके अपनी उपलब्धियों में इजाफा करना चाहेगी. भारत ने 46 साल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 10 टेस्ट में से एक भी नहीं जीता है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम को पता है कि स्पिनरों की मददगार पिच पर उसके पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता.

भारतीय गेंदबाजों खासकर ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने पिछले सप्ताह डी वाई पाटिल स्टेडियम पर इंग्लैंड के खिलाफ 347 रन से मिली जीत में अहम भूमिका निभाई. महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के हिसाब से यह सबसे बड़ी जीत थी. अब दीप्ति ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उस प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगी.

तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने भी नई गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है. तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर ने भी इंग्लैंड के खिलाफ तीन विकेट लिए. बल्लेबाजी में हरमनप्रीत कौर (49 और नाबाद 44), जेमिमा रौड्रिग्ज (68) और यास्तिका भाटिया (66) ने इंग्लैंड के खिलाफ प्रभावित किया.

सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना से भारत को बड़ी पारी की उम्मीद होगी. बाएं हाथ की बल्लेबाज शुभा सतीश इस मैच में शायद नहीं खेल सकेंगी जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान हेयरलाइन फ्रेक्चर हो गया था. पूजा पूनिया कवर के तौर पर भारतीय टीम से जुड़ी है लेकिन हरलीन देयोल को मौका मिल सकता है जिन्होंने नेट पर काफी देर अभ्यास किया.

