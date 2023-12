IND-W vs AUS-W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. भारतीय टीम ने एकमात्र टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया है. यह महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया पर पहली जीत है. महिला टीम का टेस्ट में ये लगातार दूसरी जीत है. इससे पहले भारतीय टीम ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी थी.

Back to Back wins in Test Cricket for #TeamIndia 🇮🇳👏

