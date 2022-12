INDw vs AUSw: टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, पूजा वस्त्रकार बाहर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टी20 सीरीज के लिए सीनियर महिला चयन समिति ने आज 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. इस सीरीज में मीडियम पेसर पूजा वस्त्रकार को नहीं चुना गया है. पूजा चोट के कारण इस टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाई हैं. इस सीरीज के सभी मैच मुंबई में खेले जाएंगे, जो 9 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को अपने अंजाम पर पहुंचेगी. सीरीज के पहले दो मैच डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकैडमी में आयोजित होंगे. इसके बाद अंतिम 3 मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में चुनी गई इस टीम में दो विकेटकीपर यास्तिका भाटिया और ऋचा घोष को जगह मिली है. ओपनिंग में स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा एक बार फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगी.