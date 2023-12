IND-W vs ENG-W, Test: नवी मुंबी में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) के ऑलराउंड प्रदर्शन से इंग्लैंड पर शिकंजा कस लिया है. पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसमें दीप्ति शर्मा ने 69 रनों का योगदान दिया. इसके बाद जब इंग्लिश टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो दीप्ति शर्मा की कहर बरपाती गेंदों के सामने कहीं नही टिक सकी और महज 136 रनों पर ढेर हो गई. दीप्ति ने महज 5.3 ओवरों में 7 रन देकर 5 बल्लेबाजों का शिकार किया. इंग्लैंड के आखिरी के 6 बल्लेबाज महज 10 रन के भीतर आउट हुए. इस तरह टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड के खिलाफ 292 रनों की बढ़त बनाई.

Deepti Sharma put up a sensational bowling effort, with that maiden Test Fifer!

