IND-W vs ENG-W: भारतीय महिला क्रिकेट (Indian Women Cricket) टीम ने इंग्लैंड को 347 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस एकमात्र टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त देने के साथ ही महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी टेस्ट जीत का रिकॉर्ड बना दिया है.

टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 186 रन पर घोषित करते हुए मेहमान टीम को जीत के लिए 478 रन का विशाल लक्ष्य रखा. इसका पीछा करते हुए इंग्लिश टीम को 27.3 ओवर में 131 रन पर ढेर हो गई. भारत ने पहली पारी में 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था जबकि इंग्लैंड पहली पारी में महज 136 रनों पर ऑलआउट हो गई थी.

भारत की 39 टेस्ट मैचों में यह छठी जीत थी. इसमें टीम इंडिया के नाम 27 ड्रॉ के अलावा 6 हार भी शामिल हैं. भारत ने महिला टेस्ट के इतिहास में 300 से अधिक रन से जीत हासिल करते हुए सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इससे पहले 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका ने 309 रन से जीत दर्ज की थी.

Rajeshwari Gayakwad takes the final wicket as #TeamIndia beat England by 347 runs in the only Test in Navi Mumbai.

Fantastic all-round performance #INDvENG pic.twitter.com/vNxqYw9CrL

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 16, 2023