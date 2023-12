IND W vs ENG W T20I: भारत-इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल, हेड टू हेड और लाइव स्ट्रीमिंग; जानें सबकुछ

मुंबई: भारतीय महिला क्रिकेट टीम पिछले कुछ अर्से के अच्छे प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड के खिलाफ द्विपक्षीय रिकॉर्ड बेहतर करने के इरादे से बुधवार से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज में उतरेगी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने टी20 प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन किया है. एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा भारत ने बांग्लादेश में 2-1 से जीत दर्ज की और दक्षिण अफ्रीका तथा वेस्टइंडीज के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में पहुंची.

दूसरी ओर दुनिया की दूसरे नंबर की टीम इंग्लैंड की टीम श्रीलंका से 1-2 से मिली पराजय को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करने उतरेगी. दुनिया की चौथे नंबर की टीम भारत का इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टी20 श्रृंखलाओं में रिकॉर्ड खराब रहा है. मेजबान टीम इसे दुरूस्त करने के इरादे से उतरेगी.

इंग्लैंड के खिलाफ भारत में नौ मैचों में से भारत ने सिर्फ दो जीते हैं. आखिरी जीत पांच साल पहले मार्च 2018 में मिली थी जब ब्रेबोर्न स्टेडियम पर आठ विकेट से इंग्लैंड को हराया था. इंग्लैंड के खिलाफ अब तक कुल 27 मैचों में से भारत ने सिर्फ सात जीते हैं.

भारतीय महिला टीम ने आखिरी बार अपनी सरजमीं पर टी20 मैच मार्च 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में जीता था. उसके बाद से भारत अपने देश में चार मैच हार चुका है और एक टाई रहा. भारत ने घरेलू 50 टी20 मैचों में से सिर्फ 19 जीते हैं, 30 हारे और एक टाई रहा.

भारत और इंग्लैंड दोनों ने पिछले टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. अगला टूर्नामेंट सितंबर अक्टूबर 2024 में होना है और उसकी तैयारी का यह सुनहरा मौका है.

भारत ने तीन नये चेहरों कर्नाटक की स्पिनर श्रेयांका पाटिल, पंजाब की स्पिनर मन्नत कश्यप और बंगाल की स्पिनर साइका इशाक को मौका दिया है. कश्यप इस साल की शुरुआत में आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 कप में टीम का हिस्सा थी जबकि इशाक ने पहली महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिये 15 विकेट लिए. श्रेयांका ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिये नौ विकेट चटकाये और महिला कैरेबियाई प्रीमियर लीग में खेलने वाली पहली भारतीय बनी.

दीप्ति शर्मा ने भारत के लिये 16 मैचों में 19 विकेट लिये हैं जबकि बल्लेबाजी में हरमनप्रीत ने 13 टी20 में 323 रन बनाये हैं. जेमिमा रौड्रिग्स ने 16 मैचों में 342 रन बनाए हैं जबकि स्मृति मंधाना ने 15 मैचों में सर्वाधिक 369 रन का योगदान दिया है. हरमनप्रीत ने बिग बैश लीग में 14 मैचों में 321 रन बनाये.

इंग्लैंड के लिये नेट स्किवेर ब्रंट ने महिला प्रीमियर लीग में 332 रन देने के अलावा दस विकेट लिये थे. उन्होंने आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 271 रन बनाए. डैनी वियाट ने 278 रन बनाये हैं जबकि सोफी एक्सेलेटन ने 16 विकेट लिए.

6 दिसंबर- पहला टी20, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)- शाम 7 बजे

9 दिसंबर- दूसरा टी20, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)- शाम 7 बजे

10 दिसंबर- तीसरा टी20, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)- शाम 7 बजे

14 दिसंबर से 17 दिसंबर- एकमात्र टेस्ट मैच, डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी (नवी मुंबई)- सुबह 9.30 बजे

भारत बनाम इंग्लैंड महिला टी20 मैच आप टीवी पर स्पोर्ट्स 18 के अलावा डीडी स्पोर्ट्स, डीडी भारती और डीडी फ्री डिश पर देख सकतेहैं. वहीं आप ऑनलाइन भी इन मैचों का लुत्फ उठा सकते हैं और इसके लिए आपको जियो सिनेमा पर लॉगिन करना होगा.

