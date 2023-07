Asia Cup 2023 के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, इस खिलाड़ी को मिली कप्तानी

बीसीसीआई ने एसीसी मेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 (ACC Men’s Emerging Asia Cup 2023) के लिए इंडिया-ए टीम का ऐलान कर दिया है. यह टूर्नामेंट श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 13 से 23 जुलाई तक खेला जाएगा. आठ एशियाई देशों के बीच खेला जाने वाला टूर्नामेंट 50 ओवर के प्रारूप में आयोजित होगा.

भारत ए को ग्रुप बी में नेपाल, यूएई ए और पाकिस्तान ए के साथ रखा गया है जबकि श्रीलंका ए, बांग्लादेश ए, अफगानिस्तान ए और ओमान ए को ग्रुप ए में रखा गया है. प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी.

पहला सेमीफाइनल ग्रुप ए के टॉपर और ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल 21 जुलाई को ग्रुप बी के टॉपर और ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच होगा. फाइनल 23 जुलाई को होगा.