IND vs NZ: ICC वर्ल्ड कप 2023 में मेजबान टीम इंडिया को 21वें मुकाबले में न्यूजीलैंड का धर्मशाला में भिड़ना है. इस अहम मुकाबले से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन को मधुमक्खी ने काट लिया है. ये घटना उस समय घटी जब इशान नेट्स पर प्रैक्टिस कर रहे थे. मधुमक्खी के काटने के बाद इशान को प्रैक्टिस बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा.

इससे पहले सूर्यकुमार के भी नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल होने की खबर सामने आई. सूर्या को प्रैक्टिस सेशन के दौरान थ्रो डाउन की एक फुलटॉस गेंद दाईं कलाई पर जाकर जिसके बाद उन्हें नेट्स छोड़कर जाना पड़ा. इस तरह एक ही प्रैक्टिस सेशन में 2 अहम खिलाड़ी चोटिल हो गए. हालांकि दोनों खिलाड़ियों की चोट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है. अब देखना होगा कि दोनों खिलाड़ियों की चोट कितनी गंभीर है.

Suryakumar Yadav left the training session in pain after being hit on the wrist. (Vipul Kashyap). pic.twitter.com/vB0WztYsJA

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 21, 2023