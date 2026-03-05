Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026: जैकब बेथल के तूफानी शतक के बावजूद भारत से हारा इंग्लैंड, रविवार को न्यूजीलैंड से फाइनल

भारत ने यहां पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के सामने 254 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में इंग्लैंड एक वक्त मैच को अपने कब्जे में करता दिख रहा था. लेकिन जसप्रीत बुमराह की कसी हुई बॉलिंग ने मैच में अंतर डाल दिया.

टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को बेहद ही रोमांचक और करीबी मुकाबले में 7 रन से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है. अपना खिताब बचाने उतरी भारतीय टीम अब फाइनल में 8 मार्च रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. भारत चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है. वह अब तक दो बार का चैम्पियन है. इंग्लैंड की टीम यहां 254 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी. लेकिन खराब शुरुआत के बावजूद जैकब बेथल (105) और विल जैक्स (35) हुई 5वें विकेट के लिए हुई 123 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड को मैच में बनाए रखा और भारत के होश उड़ा दिए थे.

हालांकि भारत के पास मैच में अंतर डालने के लिए जसप्रीत बुमराह के ओवर थे, जिन्होंने मुश्किल समय में दो कसे हुए ओवर फेंककर इंग्लैंड पर दबाव फिर से बढ़ा दिया. उन्होंने 16वें ओवर में 8 रन खर्च किए, जबकि 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन देकर इंग्लैंड को मैच से दूर कर दिया था. मैच के अंतिम दो ओवरों में भारत को सैम करन (18) और जेकब बेथल (105) के विकेट मिलने से राह आसान हो गई.

अंतिम ओवर में शिवम दुबे को 30 रन बचाने के लिए मिले थे. इस दौरान पहली ही बॉल पर हार्दिक पांड्या के करारे थ्रो के बूते शतक जमाने वाले बेथल रन आउट हो गए. उन्होंने 48 बॉल की अपनी पारी में 105 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे. जोफ्रा आर्चर ने अंतम में उन्हें 3 छक्के जरूर जड़े लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड यहां 7 रन से मैच हार गया.

इंग्लैंड ने यहां टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया था. उसकी शुरुआत एक बार फिर खराब रही और अभिषेक शर्मा (9) विल जैक्स का आसान शिकार बन गए. इसके बाद ईशान किशन (39) ने संजू सैमसन (89) के साथ मिलकर 97 रनों की तेज तर्रार साझेदारी की. भारत ने पॉवरप्ले में ही 67 रन ठोके थे और इसके बाद उसने रन गति को और बढ़ा दिया. ईशान 10वें ओवर में आदिल रशीद का शिकार बने, लेकिन तब भारत 120 के करीब थे. संजू सैमसन को यहां विल जैक्स ने पारी के 14वें ओवर में आउट किया, तब भारत का स्कोर 160 रन हो चुका था टीम को यह तीसरा झटका लगा था.

अब भारतीय टीम अंत के ओवरों में रुकने के मूड में नही थी. भारत इसके बाद भले कुछ विकेट गंवाए लेकिन बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने का क्रम जारी रखा. इस प्रयास में कप्तान सूर्यकुमार यादव (11) आदिल रशीद का शिकार बने.

इस बीच शिवम दुबे की शानदार पारी रनआउट के रूप में खत्म हो गई, जब हार्दिक पांड्या कुछ कदम बाहर निकलकर वापस लौट गए और हैरी ब्रूक ने उन्हें नॉन स्ट्राइक ऐंड से अपने सीधे थ्रो पर रन आउट कर दिया. हालांकि नंबर 7 पर उतरे तिलक वर्मा ने उनकी कमी नहीं खलने दी और उन्होंने 7 बॉल की अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 21 रन बनाए. अंत में भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 253 रन बनाए.

