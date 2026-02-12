  • Hindi
IND vs NAM: भारत ने नामीबिया को 93 रनों से रौंदकर रचा इतिहास, ईशान, हार्दिक और चक्रवर्ती चमके

India Beat Namibia Match Report: भारत ने पहले बैटिंग का न्योता मिलने के बाद 9 विकेट पर 209 रन बनाए. इसके जवाब में उसने नामीबिया को महज 116 रनों पर समेट दिया.

India Beat Namibia
भारत ने नामीबिया को 93 रनों से हराया @PTI

India Beat Namibia Match Report: टी20 वर्ल्ड कप में अपना खिताब बचाने के इरादे से उतरी भारतीय टीम ने नामीबिया को 93 रनों से रौंदकर टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है. टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप में यह रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में नामीबिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. भारत की ओर से ईशान किशन (61), हार्दिक पांड्या (52) ने शानदार फिफ्टी ठोककर भारत को बड़े स्कोर पर ले जाने का ट्रैक तय कर दिया. हालांकि अंतिम 2 ओवरों में भारत ने 5 विकेट गंवाए और वह सिर्फ 10 रन ही जुटा पाया, जिससे उसका स्कोर 209 रन ही रह गया. हालांकि नामीबिया जैसी टीम के लिए यह स्कोर शानदार ही था.

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे नामीबिया ने पावर प्ले में 1 विकेट पर 57 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की. फ्राइलिंक ने पांड्या की गेंदों पर चौका और छक्का मारने के बाद अर्शदीप सिंह पर भी लगातार दो चौके जड़े. लेकिन इसी तेज गेंदबाज की गेंद पर डीप मिडविकेट पर दुबे को कैच दे बैठे. स्टीनकैंप ने छठे ओवर में अर्शदीप पर दो चौके और एक छक्के से 17 रन बटोरे.

चक्रवर्ती ने पहली ही गेंद पर स्टीनकैंप को बोल्ड करके नामीबिया को दूसरा झटका दिया. कप्तान इरास्मस ने अक्षर पटेल का स्वागत मिडविकेट पर दो छक्कों के साथ किया लेकिन जेन निकोल लॉफ्टी ईटन (13) चक्रवर्ती की गेंद को हवा में लहराकर लॉन्ग ऑफ पर अक्षर के हाथों लपके गए. चक्रवर्ती ने एक गेंद बाद जेजे स्मिट (0) को भी बोल्ड किया.

इरास्मस (18) भी अक्षर के अगले ओवर में लॉन्ग ऑफ पर तिलक को आसान कैच दे बैठे जबकि बाएं हाथ के इस स्पिनर के अगले ओवर में मलान क्रूगर (5) ने शॉर्ट फाइन लेग पर बुमराह को कैच थमाया, जिससे नामीबिया का स्कोर दो विकेट पर 86 रन से छह विकेट पर 94 रन हो गया. नामीबिया को अंतिम पांच ओवर में 105 रन की दरकार थी और टीम इस स्कोर के आसपास भी नहीं पहुंच सकी. रूबेन ट्रंपलमैन (6) को बुमराह ने बोल्ड किया जबकि पांड्या ने बर्नार्ड स्कोल्ट्ज (4) और बेन शिकोंगो (0) की पारी का अंत किया.

इससे पहले ईशान किशन और संजू सैमसन की जोड़ी ने भारतीय पारी की धमाकेदार शुरुआत की. संजू ने पहले ही ओवर में छक्का जड़कर आक्रामक रुख अपना लिया. दूसरे ओवर में उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका जड़कर समा बांधा ही था कि 22 के निजी स्कोर पर बेन शिकोन्गो की गेंद पर वह शॉट खेलने में फंसे और आउट हो गए. उन्होंने 8 बॉल की इस पारी में 1 चौका और 3 छक्के जमाए.

इसके बाद ईशान ने तिलक वर्मा (25) के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 गेंद में 79 रन जोड़कर भारत को तेज शुरुआत दिलाई, जबकि हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे (23) के साथ 39 गेंद में 81 रन की साझेदारी करके अंतिम ओवरों में रन गति में इजाफा किया. पांड्या (52 रन, 28 गेंद, चार छक्के, चार चौके) के अर्धशतक से भारत ने 9 विकेट पर 209 रन बनाए.

इसके जवाब में नामीबिया की टीम चक्रवर्ती (3/7), (2/21) और अक्षर पटेल (2/20) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई. नामीबिया की ओर से सलामी बल्लेबाज लॉरेन स्टीनकैंप (29) और जेन फ्राइलिंक (22) के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया. टीम ने अपने अंतिम 8 विकेट सिर्फ 30 रन जोड़कर गंवाए. टीम इंडिया अब अब अपना अगला मैच 15 फरवरी को कोलंबो में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी जिस पर सभी की नजरें टिकी होंगी.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

