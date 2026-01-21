  • Hindi
IND vs NZ: अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, भारत ने 48 रनों से दी पटखनी

IND vs NZ 1st T20i Match Report: भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में जीत से शुरुआत की है. जीत के स्टार युवा ओपनर अभिषेक शर्मा रहे.

January 21, 2026
Abhishek Sharma India
अभिषेक शर्मा @BCCI/x

IND vs NZ 1st T20i Match Report: न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हारने के बाद भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में जीत से शुरुआत की है. नागपुर में खेले गए सीरीज के इस पहले ही मैच में भारतीय टीम ने युवा ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (84) और रिंकू सिंह (44*) की तूफानी पारियों की बदौलत उसके सामने 239 रनों का टारगेट रखा. इसके जवाब में कीवी टीम वह 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 190 रन ही बना पाई और भारत ने यहां 48 रनों से जीत दर्ज की. टीम इंडिया के लिए बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती (2/37) और शिवम दुबे (2/28) के अलावा अर्शदीप सिंह (1/31) और हार्दिक पांड्या (1/20) ने नियमित अंतराल पर विकेट निकालकर कीवियों को दबाव में बनाए रखा. सीरीज का दूसरा मैच 23 जनवरी (शुक्रवार) को रायपुर में खेला जाएगा.

कीवी टीम की खराब शुरुआत

इस मैच में 239 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गई. पारी की दूसरी ही गेंद पर डेवन कॉन्वे (0) अपना खाता भी नहीं खोल पाए. अर्शदीप सिंह की गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन ने उनका बेहतरीन कैच लपका. पारी के दूसरे ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने रचिन रवींद्र (1) को चलता कर दिया. इसके बाद दूसरे ओपनर टिम रॉबिन्सन (21) ने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 51रनों की साझेदारी की.

ग्लेन फिलिप्स ने 40 बॉल में ठोके 78 रन

रॉबिन्सन को पावरप्ले खत्म होने के बाद वरुण ने अपना दूसरा शिकार बनाते हुए कीवी टीम को तीसरा झटका दिया. इस बीच ग्लेन फिलिप्स यहां दबाव लेने के मूड में नहीं थे और उन्होंने लक्ष्य का पीछा करने के लिए अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग पर फोकस बनाए रखा और वह भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आराम से गेंद को चौके-छक्कों के लिए उड़ाते हुए दिखे. फिलिप्स ने 40 बॉल की अपनी पारी में 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से 78 रन ठोके. वह अक्षर पटेल की गेंद पर बाउंड्री लाइन पर खड़े शिवम दुबे को कैच थमाकर वापस लौटे.

फिलिप्स-चैपमैन के आउट होते ही लड़खड़ाया न्यूजीलैंड

इसके बाद फिलिप्स का साथ दे रहे मार्क चैपमन ने भी चार्ज लेने की सोची और वह 24 बॉल में 4 चौके और 2 छक्के ठोककर आउट हो गए. कीवी टीम को यह 15वें ओवर में 5वां झटका लगा था, जबकि स्कोरबोर्ड पर अभी 143 रन ही थे. बाद में डैरेल मिचेल (28) और कप्तान मिचेल सेंटनर ने टीम की हार का अंतर कम करने का काम किया और दोनों बल्लेबाज टीम की पारी को 189 तक ले गए. यहां मिचेल पारी के आखिरी ओवर में आउट हो गए.

भारत को पहले बैटिंग का न्योता

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत ने अभिषेक शर्मा की 84 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए. अभिषेक के अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव (32, 22 बॉल), हार्दिक पांड्या (25, 16 बॉल) और रिंकू सिंह ने 20 बॉल में नाबाद 44 रन की अहम पारियां खेलीं. भारत की यहां शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और उसने पहले ही 3 ओवर में संजू सैमसन (10) और ईशान किशन (8) के रूप में अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद अभिषेक का साथ देने आए कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे विकेट के लिए मिलकर 101 रनों की साझेदारी की.

अभिषेक शर्मा ने जमाई तूफानी फिफ्टी

सूर्या यहां अभिषेक का साथ देने की भूमिका में ही ज्यादा दिखे. दूसरे छोर से अभिषेक ने बेखौफ खेल जारी रखा और भारत पर दो विकेट जल्दी गिरने का दबाव बिल्कुल नहीं बनने दिया. इस बल्लेबाज ने सिर्फ 22 बॉल में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी. इसके बाद उन्होंने इस पारी को शतक की ओर ले जाने की कोशिश की. हालांकि इस प्रयास में वह कामयाब नहीं हुए. 84 के निजी स्कोर पर वह ईश सोढ़ी को छक्का जड़ने के प्रयास में काइल जेमीसन को ऊंचा लंबा कैच दे बैठे.

35 गेंदों की पारी में 5 चौके 8 छक्के

अभिषेक ने 35 गेंदों की इस पारी में 5 चौके और 8 छक्के जमाते हुए ये 84 रन बनाए. वह पारी के 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर आउट हुए थे और इस दौरान भारत का स्कोर 149 तक पहुंच चुका था.

हार्दिक पांड्या की छोटी लेकिन अहम पारी

यहां से भारत की निगाहें 250 पार के लक्ष्य पर थी और अभी उसके पास हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के विकेट बाकी थे. लेकिन अक्षर पटेल (5) और शिवम दुबे (9) को जल्दी-जल्दी आउट कर दिया. हार्दिक भी 16 बॉल में 25 रन ठोककर आउट हो गए.

रिंकू सिंह का मैच फिनिशिंग अंदाज

पारी के 14वें ओवर में क्रीज पर आए रिंकू सिंह अंत तक खड़े रहे और उन्होंने भारत के लिए तेजी से रन जुटाने का काम बखूबी किया. वह अंत तक आउट नहीं हुए और उन्होंने 20 बॉल में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए. कीवी टीम ने पारी का आखिरी ओवर डैरेल मिचेल को दिया, जिसमें रिंकू ने 2 छक्के और 2 चौके ठोककर ओवर से 21 रन बटोरे.

