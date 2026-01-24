  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • India Beat New Zealand Under 19 World Cup 2026 Seven Wicket Win Super Six

U19 World Cup: न्यूजीलैंड को हरा भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, 'सुपर-6' में बनाई जगह; इस दिन PAK से होगा मुकाबला

U19 World Cup: भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार तीसरी जीत ली, सुपर सिक्स में पहुंचा, अब पाकिस्तान से मुकाबला होगा.

Published date india.com Published: January 24, 2026 9:40 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
India vs New Zealand U19
India vs New Zealand U19

U19 World Cup 2026: न्यूजीलैंड को हरा भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, ‘सुपर-6’ में बनाई जगह; इस दिन PAK से होगा मुकाबलाभारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की. यह मुकाबला बुलावायो में खेला गया, जो बारिश से काफी प्रभावित रहा. डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत को जीत के लिए 130 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने केवल 13.3 ओवर में हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप-बी में पहला स्थान पक्का कर लिया. टीम इंडिया अब सुपर सिक्स ग्रुप 2 में पहुंच चुकी है. यहां उसका अगला मुकाबला 27 जनवरी को जिम्बाब्वे से होगा और उसके बाद 1 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा और रोमांचक मैच खेला जाएगा. यह जीत भारत के आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाली रही.

न्यूजीलैंड की कमजोर बल्लेबाजी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी. टीम ने केवल 5 रन पर पहला विकेट गंवा दिया. इसके बाद कप्तान टॉम जोन्स भी जल्दी आउट हो गए. 7 ओवर के भीतर ही न्यूजीलैंड ने अपने तीन विकेट खो दिए थे. इसी बीच बारिश आ गई और मैच को रोकना पड़ा. जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो ओवर घटाकर 37-37 कर दिए गए. इसके बावजूद न्यूजीलैंड की हालत नहीं सुधरी और 22 रन तक आधी टीम पवेलियन लौट गई. बाद में जसकरण संधू और जैकब कॉटर ने थोड़ी संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए. सेल्विन संजय और कैलम सैमसन ने आठवें विकेट के लिए 53 रन जोड़कर टीम को 100 के पार पहुंचाया. पूरी न्यूजीलैंड टीम 36.2 ओवर में 135 रन पर सिमट गई.

भारतीय गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन

भारत की इस जीत में गेंदबाजों का योगदान बहुत अहम रहा. आरएस अम्ब्रीश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट झटके. उनके अलावा हेनिल पटेल ने 3 विकेट लिए. खिलन पटेल, मोहम्मद एनान और कनिष्क चौहान ने भी 1-1 विकेट हासिल किया. भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर उन्होंने कीवी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने का मौका नहीं दिया. इसी वजह से भारत को छोटा लक्ष्य मिला, जिसे हासिल करना आसान हो गया.

भारत की तेज बल्लेबाजी

130 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत थोड़ी धीमी रही और 11 रन पर पहला विकेट गिर गया. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे ने शानदार साझेदारी की. दोनों ने मिलकर 76 रन जोड़ दिए और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया. वैभव ने 23 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे. वहीं कप्तान म्हात्रे ने 27 गेंदों में 53 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. भारत ने 101 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद वेदांत त्रिवेदी और विहान मल्होत्रा ने बिना कोई गलती किए टीम को जीत दिला दी. इस आसान जीत से साफ है कि भारतीय टीम हर विभाग में मजबूत नजर आ रही है और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.