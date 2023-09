भारत ने पाक को किया चारों खाने चित, विराट-राहुल के बाद कुलदीप का 'पंजे' से शिकार

IND vs PAK, Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 के बारिश से प्रभावित सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को रिजर्व डे पर 228 रनों से करारी शिकस्त दे दी. विराट कोहली और केएल राहुल के नाबाद शतक की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 356 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम महज 32 ओवर में 8 विकेट खोकर 128 रन ही बना सकी. पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज चोट के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सके. इस तरह टीम इंडिया ने 200 रनो से ज्यादा के अंतर से पाकिस्तान को धूल चटाई. कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों को आउट किया. अब भारत का अगला मुकाबला 12 सितंबर को मेजबान श्रीलंका से होगा. यानी भारतीय टीम लगातार तीसरे दिन मैच खेलने उतरेगी.

Largest margin of victory for 🇮🇳 against Pakistan in men’s ODIs ✅ A terrific result for India 👏#AsiaCup2023 | #PAKvIND | https://t.co/lVQWhUIzlk pic.twitter.com/V7XGWldfyt — ICC (@ICC) September 11, 2023