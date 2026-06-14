IND W vs PAK W: टी20 विश्व कप में भारत का धमाका, पाकिस्तान को 64 रन से हराया

IND W vs PAK W: महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आक्रामक रही. शेफाली वर्मा ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन वह सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गईं. इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स भी ज्यादा देर टिक नहीं सकीं और 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. शुरुआती झटकों के बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम की पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 91 रन की अहम साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.
स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 68 रन बनाए. उनकी पारी में कई बेहतरीन चौके और आक्रामक शॉट देखने को मिले. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 35 गेंदों में 36 रन का योगदान दिया. पारी के आखिरी ओवरों में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने तेज बल्लेबाजी कर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया. ऋचा ने सिर्फ 17 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. उनकी पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तान की ओर से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने दो-दो विकेट हासिल किए.
171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई. भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर पाकिस्तान को मैच में वापसी का मौका नहीं दिया. पाकिस्तान की ओर से सिर्फ मुनीबा अली ही संघर्ष करती नजर आईं. उन्होंने 35 गेंदों में 41 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला. बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके और पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की शानदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई और टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई.
भारतीय टीम की जीत की सबसे बड़ी हीरो ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा रहीं. उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. दीप्ति ने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट झटके. वहीं श्री चरणी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. शेफाली वर्मा ने भी एक विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया. दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करना भारतीय टीम के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित होगा. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने साफ संकेत दे दिया है कि वह इस बार खिताब की मजबूत दावेदार है. आने वाले मुकाबलों में भी टीम से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.
(इनपुट: IANS)
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