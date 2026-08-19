IND vs SL: भारत ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रनों से धोया, देवदत्त पडीक्कल और मानव सुथार जीत के हीरो

भारत की ओर से 2 टेस्ट की सीरीज में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है. अपने करियर का दूसरा टेस्ट खेल रहे मानव सुथार ने दोनों पारियों में कुल 10 विकेट झटके, जबकि देवदत्त पडीक्कल ने बेहतरीन शतक जमाया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/cricket-hindi/india-beat-sri-lanka-by-165-runs-and-take-1-0-lead-at-galle-manav-suthan-and-devdutt-padikkal-heros-of-the-match-8504979/ Copy

भारत ने श्रीलंका को हराया @BCCI/x

Summary Full Scorecard Summary Full Scorecardहिन्दी Commentary Schedule India VS Sri Lanka 462 (116.4) 1st Innings 284 (79.4) 193 (48.5) 2nd Innings 206 (77.4) Run Rate: (Current: 2.65) IND win by 165 runs Last Wicket: Keshara Nuwantha b Manav Suthar 20 (69) - 206/10 in 77.4 Over

IND Beat SL By 165 Runs in Galle Test Match Report: श्रीलंका दौरे पर 2 टेस्ट की सीरीज के लिए गई भारतीय टीम ने गॉल टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की है. भारत ने मैच की पहली पारी में 462 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मेजबान टीम 284 रनों पर सिमट गई. भारत की ओर से देवदत्त पडीक्कल (167) ने उम्दा शतक अपने नाम किया था. पहली पारी के आधार पर उसे 178 रनों की बढ़त मिली थी और इसके बाद दूसरी पारी में उसने 193 रन बनाए. मैच की चौथी और आखिरी पारी में श्रीलंका के सामने 372 रनों का विशाल लक्ष्य था और लंकाई टीम 206 रनों पर सिमट गई. अपने करियर का दूसरा ही टेस्ट खेल रहे मानव सुथार (4/76 & 6/55) ने कुल 10 विकेट झटके. सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा.

भारत ने शनिवार (15 अगस्त 2026) से शुरू हुए इस टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. भारत ने यशस्वी जायसवाल (32) के रूप में पहला विकेट जल्दी गंवा दिया था. इसके बाद देवदत पडीक्कल (167) और केएल राहुल (82) ने दूसरे विकेट के लिए मिलकर 162 रन जोड़े. यहां राहुल को चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे.

पडीक्कल एक छोर पर जम चुके थे और उन्होंने कप्तान शुभमन गिल (16), ऋषभ पंत (39) और ध्रुव जुरेल के साथ भी पारी को आगे बढ़ाया. वह 167 के निजी स्कोर पर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर स्टंप आउट हुए. 230 गेंदों की इस पारी में उन्होंने 15 चौके और 1 छक्का जमाया. ध्रुव जुरेल ने भी यहां शानदार फिफ्टी जमाई. रिटायर्ड हर्ट हुए राहुल (82) ने वापस आकर भारत की पारी में कुछ रन और जोड़े. इस तरह भारत की पहली पारी 462 रनों पर सिमट गई.

श्रीलंका की टीम अपनी पारी में योजनाओं पर खरी नहीं उतर पाई. उसने शुरुआती 5 विकेट सिर्फ 90 रन जोड़ने तक ही गंवा दिए. इसके बाद सोनल दिनुशा (100) और कप्तान निरोशान डिकवेला (80) ने बेहतरीन अंदाज में पारी को संभाला. दोनों ने छठे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी की. प्रसिद्ध कृष्णा ने डिकवेला को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा तो एक बार फिर मेजबान टीम लड़खड़ा गई और अगले 48 रनों के भीतर वह अपने बाकी बचे 4 विकेट गंवाकर 284 के कुल स्कोर पर ऑलआउट हो गई. भारतीय टीम की ओर से मानव सुथार (4/76) ने सर्वाधिक 4 और रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके. यहां मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट अपने नाम किया.

भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की बढ़त हासिल हुई थी और उसने अपनी दूसरी पारी में 193 रन बनाए. विकेटकीपर बल्लेबाज ने इस बार 66 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा पहली पारी के शतकवीर पडीक्कल ने भी 44, जबकि केएल राहुल ने 35 रन बनाए. भारत के बाकी सभी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रनों का लक्ष्य था और वह 206 रनों पर सिमट गई.

श्रीलंकाई टीम को एक बार फिर मानव सुथार ने परेशान किया. उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 के अलावा मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने भी 1-1 विकेट अपने नाम किया. सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त (रविवार) से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा.