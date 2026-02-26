  • Hindi
IND vs ZIM: रंग में आई टीम इंडिया की बैटिंग- जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया, हार्दिक-अभिषेक की फिफ्टी

टीम इंडिया के लिए गुरुवार को बैटिंग पर उतरे सभी 6 बल्लेबाज रंग में दिखाई दिए और सभी ने उम्मीद के मुताबिक दमदार परफॉर्म कर 250 से ज्यादा का स्कोर बनाया.

T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लड़खड़ाने के बाद टीम इंडिया एक बार फिर रंग में आ गई है. गुरुवार को चेन्नई के एमए. चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैच में भारत ने 257 रनों विशाल टारगेट रखा था. जिम्बाब्वे की टीम यहां 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 184 रन ही बना पाई. जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट (97*) रन बनाए लेकिन उन्हें किसी दूसरे बल्लेबाज का साथ नहीं मिला और वह 72 रनों से यह मैच हार गई. भारत अब रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डंस मैदान पर उतरेगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए नॉकआउट की तरह होगा क्योंकि जीतने वाली टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा.

भारत की जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने ग्रुप 1 से सेमीफाइनल के लिए क्वॉलीफाई कर लिया. भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को होने वाले मैच से ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम का फैसला होगा. जिम्बाब्वे ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही रनों की बरसात कर उसके फैसले को गलत साबित कर दिया.

फॉर्म में वापसी करने वाले ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक (55 रन, 30 गेंद, 4 छक्के, 4 चौके) और पांड्या (50 रन, 23 गेंद, चार छक्के, 2 चौके) के धमाकेदार अर्धशतक से भारत ने चार विकेट पर 256 रन बनाए, जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा और मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है. पांड्या को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

पांड्या ने तिलक वर्मा (नाबाद 44, 16 गेंद, चार छक्के, तीन चौके) के साथ 5वें विकेट के लिए 31 गेंद में 84 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इससे पहले अभिषेक ने संजू सैमसन (24) के साथ पहले विकेट के लिए 48 और ईशान किशन (38) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी करने भारत को ठोस मंच दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव (33) ने भी उपयोगी पारी खेली.

जिम्बाब्वे के सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए. ब्लेसिंग मुजरबानी ने चार ओवर में 62 रन लुटाकर एक विकेट हासिल किया. ब्रेड इवांस ने भी चार ओवर में 52 रन खर्च किए जबकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

भारत के 257 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (97* रन, 59 गेंद, 6×6, 4×8) के अर्धशतक और कप्तान सिकंदर रजा (31) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 72 रन की साझेदारी के बावजूद कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और छह विकेट पर 184 रन ही बना सकी.

भारत की ओर से अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए. अक्षर पटेल (1/35), वरुण चक्रवर्ती (1/35) और शिवम दुबे (1/46) ने 1-1 विकेट चटकाया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे ने पावर प्ले में 44 रन बनाकर धीमी लेकिन अच्छी शुरुआत की. ताडिवनाशे मरुमानी ने पंड्या और चक्रवर्ती पर छक्के मारे जबकि बेनेट ने जसप्रीत बुमराह का स्वागत दो चौकों के साथ किया. मरुमानी को 17 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला, जब चक्रवर्ती की गेंद पर सब्सीट्यूट फील्डर रिंकू सिंह उनका कैच लपकने में नाकाम रहे.

मरुमानी (20) हालांकि जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए और अक्षर की गेंद को प्वाइंट पर सीधे इशान किशन को कैच दे बैठे. बेनेट ने 9वें ओवर में अक्षर पर 2 छक्कों और एक चौके से रन गति में इजाफा किया लेकिन डियोन मायर्स (6) ने चक्रवर्ती की गेंद पर तिलक को कैच थमा दिया.

बेनेट ने बुमराह पर छक्के के साथ 34 गेंद में मौजूदा टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक पूरा किया. रजा ने अक्षर पर चौके के साथ 14वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया. उन्होंने इस पारी के दौरान तीन हजार टी20 अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे किए. बेनेट ने शिवम दुबे का स्वागत 2 छक्के और 2 चौके के साथ किया जिससे ओवर में 26 रन बने. जिम्बाब्वे को अंतिम पांच ओवर में 126 रन की दरकार थी.

रजा ने अर्शदीप पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पर अभिषेक को कैच थमाया. अर्शदीप ने रेयान बर्ल (0) को पगबाधा करने के बाद टोनी मुनयोंगा (11) को बोल्ड किया. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद भारत ने पावर प्ले में एक विकेट पर 80 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की.

(एजेंसी से)

