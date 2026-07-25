IND Vs ZIM: बल्लेबाजी में फ्लॉप, गेंदबाजी में चमके अभिषेक शर्मा, भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया

India vs Zimbabwe: भारत ने दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली. ईशान किशन और तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 25, 2026, 9:35 PM IST
India vs Zimbabwe
India vs Zimbabwe (Image: IANS)

India vs Zimbabwe: भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 90 रन से बड़ी जीत दर्ज की. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 219 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवर में 129 रन पर ऑलआउट हो गई. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अब सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला औपचारिकता भर रह गया है. भारतीय टीम ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी शानदार खेल दिखाया.

ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मचाया धमाल

भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की और स्कोर बोर्ड पर 219 रन टांग दिए. टीम की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने सबसे बड़ी पारी खेली. उन्होंने 44 गेंदों में 81 रन बनाए. अपनी पारी के दौरान ईशान ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए. उनकी तेज बल्लेबाजी ने भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. वहीं तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में नाबाद 60 रन बनाए. तिलक की पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. दोनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 220 रन का बड़ा लक्ष्य रखा.

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जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी, फिर बिखरी टीम

220 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने शुरुआत में तेजी से रन बनाए. ब्रायन बेनेट ने सिर्फ 19 गेंदों में 32 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की. हालांकि, उनके आउट होते ही जिम्बाब्वे की पारी लड़खड़ा गई. भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर मेजबान टीम पर दबाव बना दिया. जिम्बाब्वे की ओर से तदिवानाशे मारुमानी ने 24 रन और रियान बर्ल ने 20 रन बनाए. ब्रैड इवांस ने 19 जबकि डियन मायर्स ने 12 रन का योगदान दिया. इन बल्लेबाजों के अलावा कोई भी खिलाड़ी 10 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका. नतीजा यह रहा कि पूरी टीम 17.5 ओवर में 129 रन पर सिमट गई.

अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी में दिखाया दम

भारत की ओर से बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. अभिषेक ने सिर्फ 2.5 ओवर गेंदबाजी की और 17 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. उनकी गेंदबाजी ने जिम्बाब्वे की पारी को तेजी से कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई. वहीं अपना डेब्यू मैच खेल रहे यश ठाकुर ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया. उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए. प्रिंस यादव ने 1.2 ओवर में 10 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया. इसके अलावा रवि बिश्नोई, शिवम दुबे और तिलक वर्मा को भी एक-एक विकेट मिला. भारतीय गेंदबाजों के सामने जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं सके.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली सीरीज जीत

जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार दूसरा मैच जीतने के साथ भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है. यह बतौर भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की पहली सीरीज जीत भी है. इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी थी, जिसके बाद अय्यर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली यह जीत उनके लिए काफी खास मानी जा रही है. भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाया और फिर गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को 129 रन पर समेटकर 90 रन से शानदार जीत हासिल की. सीरीज में 2-0 की बढ़त के साथ भारतीय टीम अब आखिरी मुकाबले में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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