U19 World Cup 2026: भारत को लगातार 6वीं बार मिला फाइनल को टिकट, 6 फरवरी को इंग्लैंड से होगा भिंड़त

IND U19 vs AFG U19: भारत ने ICC U19 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में अफगानिस्तान U19 को 7 विकेट से हराया, फाइनल में लगातार छठी बार जगह बनाई.

India vs Afghanistan score

IND U19 vs AFG U19: ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान U19 को 7 विकेट से मात देकर रिकॉर्ड छठी बार लगातार फाइनल में जगह बनाई. भारत ने मात्र 41.1 ओवर में 311/3 रन बनाकर जीत हासिल कर लिया है. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. ओपनर्स ओस्मान सदात और खालिद अहमदजई ने टीम को शुरुआती स्थिरता दी, लेकिन असली धमाका मध्यक्रम में हुआ.

अफगानिस्तान ने दिया 310 रनों का स्कोर

फैसल शिनोज़दा ने 93 गेंदों में 110 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम के लिए आधार तैयार किया. वहीं उज़ैरुल्लाह नियाज़ाई ने 86 गेंदों में 101 रनों की नाबाद पारी खेलकर मैच में नया उत्साह जगाया. उनका शतक बेहद नाटकीय अंदाज में आया, जब 98 रन पर उन्होंने हेनिल पटेल की शॉर्ट गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर-लेग पर खेलकर दो रन लिए और विकेटकीपर के रन-आउट प्रयास से बच गए. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 148 रन की साझेदारी की और अफगानिस्तान ने अंतिम 10 ओवरों में 111 रन जोड़ते हुए 310/4 का स्कोर खड़ा किया, जो भारत के खिलाफ U19 वर्ल्ड कप में उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. भारत की ओर से दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने दो-दो विकेट लिए, लेकिन अफगानिस्तान की देर से तेज़ी को रोकना आसान नहीं था.

भारत के बल्लेबाजों ने दी शानदार शुरुआत

चेज़ में भारत का प्रदर्शन शुरू से ही जबरदस्त रहा. वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंदों में 68 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे, और उन्होंने केवल 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. कप्तान आयुष महात्रे ने 62 रनों की स्थिर पारी खेलते हुए टीम को मजबूती प्रदान की. इसके बाद आरोन जॉर्ज ने 104 गेंदों में नाबाद 115 रन बनाकर भारत को आरामदायक जीत दिलाई. यह उनका पहला U19 विश्व कप शतक था. उनके साथ विभान मल्होत्रा ने 38 और वेदांत त्रिवेदी ने 5 रन बनाकर टीम को विजयी बनाया. भारत ने केवल तीन विकेट खोते हुए रिकॉर्ड सेमीफाइनल लक्ष्य को हासिल किया, और रन रेट कभी भी चिंता का विषय नहीं रहा.

भारत ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हराया

मैच का मैन ऑफ़ द मैच आरोन जॉर्ज रहे, जिनकी नाबाद सेंचुरी ने भारत को फाइनल की राह आसान बनाई. अफगानिस्तान की बल्लेबाजी सितारों फैसल शिनोजदा और नियाजाई की बदौलत मजबूत रही, लेकिन भारतीय शीर्षक्रम की आक्रामकता निर्णायक साबित हुई. अब भारत की अगली भिड़ंत फाइनल में इंग्लैंड से 6 फरवरी को होगी, जहां भारत छठा U19 विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा. अफगानिस्तान का शानदार अभियान यहीं समाप्त होता है, लेकिन उनके युवा सितारों ने पूरी दुनिया के सामने अपनी क्षमता साबित की.