Hindi Cricket Hindi

India Beats South Africa Practice Match Icc T20 World Cup 2026 Ishan Kishan Fifty

ICC T20 CWC 2026: वॉर्मअप मैच में सूर्या बिग्रेड ने दक्षिण अफ्रीका धोया, ईशान किशन का चला जादू

T20 World Cup: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले खेले गए अभ्यास मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली. इस मैच में सूर्या बिग्रेड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है.

T20 World Cup 2026

ICC T20 CWC 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले खेले गए अभ्यास मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली. दोनों टीमों ने मिलकर कुल 450 रन ठोक दिए. ईशान किशन की तूफानी अर्धशतकीय पारी और भारतीय बल्लेबाजों के सामूहिक प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने यह मुकाबला 30 रन से अपने नाम किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 240 रन बनाए, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 7 विकेट पर 210 रन ही बना सकी.

ईशान किशन का तूफान

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई. ईशान किशन ने महज 20 गेंदों में सात छक्कों और दो चौकों की मदद से 53 रन ठोक दिए और अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने लुंगी एनगिडी, कगिसो रबादा और एनरिच नोर्किया जैसे तेज़ गेंदबाज़ों पर बेखौफ अंदाज़ में प्रहार किया. भारत ने पावरप्ले में 1 विकेट पर 83 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने भी 24 रन की तेज़ पारी खेली और पहले विकेट के लिए दोनों ने 80 रन जोड़े.

मिडिल ऑर्डर का योगदान

ईशान किशन और अभिषेक के रिटायर आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी संभाली. चोट के बाद वापसी कर रहे तिलक ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें तीन छक्के और तीन चौके शामिल थे. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 16 गेंदों में 30 रन की पारी खेली. अंत के ओवरों में अक्षर पटेल (नाबाद 35) और हार्दिक पंड्या (30) ने तेजी से रन बटोरे, जिससे भारत का स्कोर 240 तक पहुंच गया. पंड्या ने सिर्फ 10 गेंदों में तीन छक्के जड़े.

दक्षिण अफ्रीका की कोशिश

241 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम को पहले ओवर में ही झटका लग गया. जॉर्ज लिंडे बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद रियान रिकेल्टन (44), एडेन मारक्रम (38) और ट्रिस्टन स्टब्स (नाबाद 45) ने रन गति बनाए रखने की कोशिश की. मारक्रम ने हार्दिक पंड्या पर लगातार तीन छक्के जड़कर आक्रामक तेवर दिखाए, लेकिन वह रिटायर आउट हो गए. अंतिम पांच ओवरों में 99 रन की जरूरत थी, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए मुश्किल साबित हुई.

भारतीय गेंदबाजों ने कसी लगाम

भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 32 रन देकर दो विकेट चटकाए. वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अहम मौकों पर विकेट लेकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ा. मार्को यानसेन की 31 रन की पारी भी दक्षिण अफ्रीका को जीत के करीब नहीं ले जा सकी. इस जीत के साथ भारत ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपने इरादे साफ कर दिए. अब उम्मीद है कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा 7 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ पहले मुकाबले में पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे.

