ऑस्ट्रेलिया को हरा भारत ने रचा इतिहास; टेस्ट, टी20 के बाद वनडे में नंबर-1 ICC रैंकिंग हासिल की

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में जीत के बाद भारत ने आईसीसी रैंकिंग में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. भारत ने टेस्ट और टी20 के साथ वनडे फॉर्मेट में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है.

मोहाली में खेले गए पहले वनडे में जीत के बाद भारत ने 116 की रेटिंग हासिल कर अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (115) को हटाकर वनडे रैंकिंग में टॉप स्पॉट हासिल कर लिया है. मोहाली वनडे में पांच विकेट से हारी ऑस्ट्रेलिया टीम तीसरे स्थान पर बरकरार है लेकिन उसकी रेटिंग दो अंक घटकर 111 पर पहुंच गई है.

Also read: एक साल बाद अर्धशतक बना सूर्यकुमार यादव ने बताया वनडे में सफल होने के लिए बल्लेबाजी में किया ये बड़ा बदलाव

भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर पांच विकेट से जीत दर्ज करके यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में भारत के कप्तान बने केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. जिसके बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रिकॉर्ड पांच विकेट हॉल लेकर ऑस्ट्रेलिया को 276 रन पर रोका.

जवाब में, सलामी बल्लेबाजों शुभमन गिल और रुतुराज गायकवाड़ ने अर्धशतक पारियां खेलकर पहले विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी बनाई. दोनों सेट बल्लेबाजों के आउट होने के बाद राहुल और सूर्यकुमार यादव ने अर्धशतक जड़ मेजबान टीम को पांच विकेट से जीत दिलाई. इस जीत के साथ भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है.

India go on top of the @MRFWorldwide ICC Men’s ODI Team Rankings after a comfortable win over Australia #INDvAUS: https://t.co/klIdaJPHT0 pic.twitter.com/nfwd7h2TgX

— ICC (@ICC) September 22, 2023