ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के एक दिन बाद, भारतीय टीम ने शुक्रवार को पर्थ के वाका स्टेडियम में अपने पहले ट्रेनिंग सेशन के साथ टी20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई वाली टीम अपने 15वें खिलाड़ी के बिना गुरुवार तड़के मुंबई से रवाना होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में उतरी क्योंकि चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की जगह एक खिलाड़ी की घोषणा की जानी बाकी है.Also Read - LIVE IND vs BAN- Women Asia Cup 2022- भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की एक तस्वीर साझा की, जो अपने ट्रेनिंग सेशन की शुरूआत की हैं. बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, नमस्कार और वाका में आपका स्वागत है. भारतीय टीम ने अपने पहले ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत की.” Also Read - कार्तिक माह में जन्मीं लड़कियों के नाम: यदि कार्तिक के महीने में हुआ है लड़की का जन्म, तो इन नामों को देकर सवारें कल

#TeamIndia had a light training session yesterday at the WACA. Our strength and conditioning coach, Soham Desai gives us a lowdown on the preparations ahead of the @T20WorldCup pic.twitter.com/oH1vuywqKW

— BCCI (@BCCI) October 8, 2022