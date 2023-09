ICC ODI Rankings: एशिया कप 2023 के सुपर-4 राउंड में मेजबान श्रीलंका के हाथों हार के साथ ही पाकिस्तान टीम ने ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान गंवा दिया है. बाबर आजम की कप्ताना वाली पाकिस्तान टीम नंबर-3 पर लुढ़क गई है. वहीं, भारत ने एक स्थान की छलांग लगाते हुए नंबर-2 पर कब्जा कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने ODI रैंकिंग में एक बार फिर टॉप पर अपना झंड़ा गाड़ दिया है.

