IND vs NEP: 5 ओवर टपकाए 3 कैच, नेपाल के सामने टीम इंडिया की फील्डिंग फिसड्डी!

कैंडी: एशिया कप 2023 के अपने दूसरे मैच में भारतीय टीम नेपाल का सामना कर रही है. भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ था जो बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया. सोमवार को श्रीलंका के कैंडी में नेपाल के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. रोहित का कहना था कि पहले मैच में बल्लेबाजों को आजमाया गया और दूसरे मैच में गेंदबाजी करने का फैसला इसलिए लिया गया है. इस मैच में भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह के बिना उतरी है. उनके स्थान पर मोहम्मद शमी को शामिल किया गया. बुमराह पिता बने हैं और इसी वजह से वह भारत लौटे हैं. वह सुपर 4 के मुकाबले शुरू होने से पहले वह श्रीलंका में टीम के साथ जुड़ जाएंगे. शमी जो पहला मैच नहीं खेले थे, ने इस मैच में शानदार शुरुआत की. वह बदकिस्मत रहे कि पहले ओवर में विकेट हासिल नहीं कर पाए.

भारतीय टीम की खराब फील्डिंग की वजह से उसने पहले दो ओवरों में ही दो विकेट हासिल करने के मौके गंवा दिए. मैच के पहले ओवर की पांचवीं गेंद पर शमी ने बल्लेबाज के बल्ले का बाहरी किनारा हासिल किया था लेकिन स्लिप में खड़े श्रेयस अय्यर उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए.

Regulation catch dropped by Ishan Kishan. But nobody will complain when it is not Sanju Samson. #AsiaCup2023 #Sanjusamson pic.twitter.com/CEslxTQJhm — Anurag™ (@SamsonCentral) September 4, 2023

मोहम्मद शमी की गेंद टप्पा खाकर बाहर निकली. बल्लेबाज उस जाल में फंस गया. कुशल भुरथल उस गेंद पर बल्ला लगाने से खुध को रोक नहीं पाए. गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनार लिया. पहली स्लिप में खड़े श्रेयस अय्यर ने कैच लपकने की कोशिश की. लेकिन गेंद की रफ्तार का सही अंदाजा लगाने में वह असफल रहे. गेंद उनके हाथ से लगकर थर्डमैन पर गई और बल्लेबाज ने 2 रन पूरे किए.

https://twitter.com/ACCMedia1/status/1698600640572981745

इसके अगले ही ओवर में भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स में शुमार विराट कोहली चूक कर गए. मोहम्मद सिराज के ओवर की पहली ही गेंद पर आसिफ शेख ने ड्राइव किया. शॉर्ट कवर पर खड़े कोहली ने अपने बाएं ओर जाकर कैच लपकने की कोशिश की. लेकिन गेंद उनके हाथ से लगकर गिर गई. कोहली के चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी.