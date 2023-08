क्या तिलक वर्मा है भारत के नंबर-4 के बेस्ट बल्लेबाज? पूर्व क्रिकटर्स ने बताई अपनी राय

जॉर्जटाउन, गुयाना| भारतीय क्रिकेट टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा मैच सात विकेट से जीतकर शानदार वापसी की है. इस सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा ने गुआना में खेले गए मुकाबले में एक बार फिर अच्छी ब्ललेबाजी की.

वनडे विश्व कप 2023 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. 5 अक्टूबर से इस मेगा-इवेंट का आगाज भारत में होने जा रहा है, जिसका फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा.

सभी टीमें इस टू्र्नामेंट के लिए तैयारियों में लगी हुई है लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बने हुए हैं. उनमें से ही एक है नंबर-4 बैटिंग पोजिशन.

ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर इस नंबर पर खेलने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल काफी समय से चोटिल हैं और इस वक्त वह एनसीए में रिहैब प्रोसेस से गुजर रहे हैं. उनका वर्ल्ड कप खेलना अभी तय नहीं है.

इस बीच प्रज्ञान ओझा ने इस पोजिशन के लिए भारतीय टीम के उस खिलाड़ी का नाम लिया जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टी-20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया है और अपनी बल्लेबाजी से सब को इंप्रेस कर रहे हैं.