क्या कर रहे हैं सिलेक्टर्स: 6 साल, 17 बल्लेबाज, मिलकर नहीं तलाश पाए Yuvraj Singh का जवाब

नई दिल्ली: युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के बाद कौन? बीते छह साल से भारतीय क्रिकेट टीम इस सवाल से जूझ रही है. नंबर चार- बल्लेबाजी क्रम में मिडल-ञर्डर की शुरुआत. मध्यक्रम जिसका काम टॉप ऑर्डर की अच्छी शुरुआत को बढ़ाना होता है. या अगर ऊपर से विकेट जल्दी गिर जाएं तो उसे संभालना. और फिर पारी के अंत में आक्रामकता के साथ खेलकर उस स्कोर को आगे ले जाना. बैटिंग ऑर्डर की अहम कड़ी है नंबर चार. पर भारत को इसका पक्का जवाब नहीं मिल पा रहा है. 2019 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम इस सवाल से परेशान थी. और इसका खमियाजा उसे टूर्नमेंट में भुगतना पड़ा.

इसके बाद और इससे पहले भी भारत ने कई खिलाड़ी आजमाए. कुछ उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और कुछ को पर्याप्त मौके नहीं मिलने की बात कही गई. नतीजा- वही ढाक के तीन पात. 2023 वर्ल्ड कप (World Cup 2023) आते-आते टीम फिर उसी सवाल के जवाब में लगी है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने टीम की इस दुविधा का अंत किया था लेकिन उनकी चोट ने फिर टीम प्रबंधन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दीं. सोमवार को जब एशिया कप 2023(Asia Cup 2023) के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया तो उसमें अय्यर का नाम था. फैंस को उम्मीद जगी. और टीम मैनेजमेंट ने राहत की सांस ली. अय्यर को फिट करार दिया गया है. मार्च में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान वह चोटिल हो गए थे. तब से मैदान से दूर हैं. एशिया कप उनकी फॉर्म और फिटनेस की परख होगा. और अगर अय्यर ऐसा कर पाते हैं तो वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के तरकश में पैने तीर होंगे.

साल 2017 था जब युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने अपना आखिरी वनडे इंटरनैशनल खेला था. इससे पहले ही उनकी फॉर्म साथ नहीं थी. युवराज अपने पुराने रंग में नहीं थे. कायदे से तो उत्तराधिकारी की तलाश तभी से होनी शुरू हो जानी चाहिए. युवराज गजब के ऑलराउंडर थे. वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में भारत को मैच जितवाने की काबिलियत रखते थे. साल 2011 के वनडे वर्लड् कप में युवराज ने अपने हरफनमौला खेल से भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. वह प्लेयर ऑफ द टूर्नमेंट रहे. पर उसके बाद उन्हें कैंसर का पता चला. युवी ने उससे लड़ाई की और जीत हासिल की. लेकिन वापसी के बाद वह दोबारा उस लय को हासिल नहीं कर पाए.