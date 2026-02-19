Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026: ऐसे गेंदबाजों के सामने फंस जाती है सूर्या की सेना, यूं तो वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल हो जाएगा

क्या भारतीय टीम इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ संघर्ष कर रही है. यह सवाल फैंस के जेहन में है. हालांकि शिवम दूबे इस बात से इनकार करते हैं. पर आप अगर आंकड़ों को देखें तो जो तस्वीर सामने आती है वह चिंता तो देती है. और जाहिर सी बात है कि विपक्षी टीमें भी इस पर नजर रख रही होंगी.

अभिषेक शर्मा इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कोई रन नहीं बना पाए हैं.

नई दिल्ली: भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पहुंच चुकी है. अभी तक इस टूर्नामेंट में भारत ने कोई मैच नहीं हारा है. लेकिन भारतीय बल्लेबाजी को लेकर एक कमजोरी को लेकर परेशानी तो है. स्पिनर्स के खिलाफ टीम इंडिया की बैटिंग लंबे वक्त से चिंताजनक रही है. खास तौर पर ऑफ स्पिनर्स के सामने इस टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजों के खेल पर पैनी निगाह है. हालांकि भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दूबे ऐसी किसी चिंता से इनकार करते हैं. दूबे ने कहा कि भारतीय खेमे में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि भविष्य में आने वाले मैचों में इस तरह की कोई भी चर्चा को एक अच्छा शॉट खत्म कर सकता है.

अभी तक मैचों में ऑफ स्पिनर्स ने किया है परेशान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज पर भारत ने अपने सभी मैच जीते. लेकिन ऑफ स्पिनर्स के सामने भारतीय बल्लेबाज साफ तौर पर संघर्ष करते हुए दिखे हैं. नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरासमस (Gerhard Erasmus) ने भारत के खिलाफ चार विकेट लिए. पाकिस्तान के खिलाफ सलमान अली आगा, सईम अयूब और नीदरलैंड्स के आर्यन दत्त ने भी भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ विकेट लिए.

शिवम दूबे ने कहा, बस एक शॉट की बात है

मैच के बाद प्रेस-कॉन्फ्रेंस में ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय बैटिंग को लेकर पूछे गए सवालों को दूबे ने कोई खास तवज्जो नहीं दी.

उन्होंने कहा, ‘कोई चिंता की बात नहीं है. इसे लेकर कोई बात नहीं हो रही है क्योंकि कई बार बल्लेबाज कुछ गेंदों को हिट नहीं कर पाते हैं. यह सिर्फ एक शॉट की बात है. अगर वे उस एक शॉट को हिट करने लग जाएं और फिर आने वाले मैचों में ऑफ स्पिन को लेकर कोई बात नहीं होगी.’

आंकड़े ऑफ स्पिनर्स पर संघर्ष की दिखाते हैं तस्वीर

वैसे भारतीय बल्लेबाजी क्रम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की अच्छी संख्या है. बुधवार को खेले गए मैच में भी प्लेइंग 11 में सात बाएं हाथ के बल्लेबाज थे. इसमें से वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह ने बैटिंग नहीं की.

ईएसपीएनक्रिकइंफो का डाटा ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ इस टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजी की दूबे के बयान से अलग ही तस्वीर पेश करता है. इसके हिसाब से भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक ऑफ स्पिनर्स की 102 गेंदों का सामना किया है. जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है. और 13 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम छह ओवर ऑफ स्पिनर्स के जरूर खेले हैं. सिर्फ नेपाल (5.25) और ओमान (5.42) का औसत ही भारत से खराब है. भारत ने इस टूर्नामेंट में ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ 6.23 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए हैं. और नामीबिया ने 6.80 रन प्रति ओवर. बाकी सभी टीमों का ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ रन प्रति ओवर 8 से ज्यादा है.

इस डेटा में आगे बताया गया है कि ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी सिर्फ खुलकर रन ही बना पा रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा विकेट भी दे रहे हैं. ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ उनका औसत भी सिर्फ 13.25 का है. और ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने ऑफ स्पिनर्स के ओवर का ज्यादा सामना किया है लेकिन ज्यादातर बाकी टीमों के खिलाफ भारतीय लेफ्ट हैंडर्स का प्रदर्शन असल में खराब रहा है.

नीदरलैंड्स के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच रहे दूबे

बुधवार को अहमदाबाद में दूबे भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. वह प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे. उन्होंने 31 गेंदों पर 66 रन बनाए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की शुरुआत हालांकि तेज नहीं रही थी. उन्होंने अपनी पारी का पहला चौका 11 गेंद खेलने के बाद लगाया था. अपनी धीमी शुरुआत पर भी उन्होंने बात की.

दूबे ने कहा, ‘जब आप चौका नहीं लगाते हैं, तो आप पर दबाव होता है. लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने 10 गेंद पर 2 रन ही बनाए हैं तो भी मैं अगली 5 गेंद में से दो पर छक्के लगा सकता हूं. तभी एक विकेट गिरा था. तो साझेदारी बनाना जरूरी था. तो उसके लिए अगर मैं 2-4 एक्स्ट्रा गेंदें खेल जाऊं तो यह ठीक है.’

