T20 World Cup 2026: मिशन वर्ल्ड कप में बैरियर है यह कमजोरी, टीम इंडिया को करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत
क्रिकेट में कहते हैं, 'पकड़ो कैच, जीतो मैच', लेकिन सभी मैच जीतकर सुपर 8 में पहुंचने वाली भारतीय टीम मैच तो जीत रही है लेकिन कैच करने के मामले में काफी पिछड़ रही है. और यह कमजोरी उसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 और सेमीफाइनल में चिंता में डाल सकती है. पूर्व क्रिकेटर वरुण आरोन ने भी इसे लेकर चिंता जताई है.
पकड़ो कैच, जीतो मैच, लेकिन भारतीय टीम इस मामले में फिसड्डी नजर आ रही है. हालांकि टीम इंडिया लगातार जीत रही है लेकिन यह खामी उसे भारी पड़ सकती है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने लीग स्टेज पर अपने सभी मुकाबले जीते हैं. बुधवार, 18 फरवरी को टीम ने अपने आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड्स को 17 रन से हरा दिया. अब भारतीय टीम 22 फरवरी से अपने सुपर 8 के मैच खेलेगी. लेकिन इससे पहले टीम की बड़ी कमजोरी को लेकर पूर्व क्रिकेटर वरुण आरोन ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि सुपर 8 राउंड से पहले टीम इंडिया के लिए फील्डिंग एक बड़ी चिंता का विषय है. उन्होंने यहां तक कहा कि बीते करीब एक-डेढ़ साल से भारतीय टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे खराब कैच करने वाली टीम है.
नीदरलैंड्स के खिलाफ जीता आखिरी लीग मैच
बुधवार को भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 विकेट पर 193 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम ने 7 विकेट पर 176 रन ही बन सकी. भारत की ओर से शिवम दूबे ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए.
भारत का कैच रिकॉर्ड बहुत खराब
ईएसपीएनक्रिकइंफो पर बातचीत के दौरान आरोन ने कहा सुपर 8 में जाने से पहले भारत को इस क्षेत्र पर काम करना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा, ‘बहुत बड़ी समस्या. कम-से-कम पिछले 12 महीने या 18 महीने से भारतीय टीम कैच के मामले में दुनिया की सबसे खराब टीम रही है. और इस मामले में वह बाकियों से बहुत आगे है. कैच का उनका प्रतिशत 70 है. हर मैच में वे 2-3 कैच छोड़ रहे हैं. मैं बस उम्मीद करता हूं कि वे सुपर 8 और सेमीफाइनल में अहम कैच न छोड़ें.’
इस वर्ल्ड कप 2026 में भी टीम का रिकॉर्ड चिंताजनक
वहीं पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच संजय बांगड भारतीय टीम की इस खराब फील्डिंग की कोई खास वजह नहीं बता पाए. बांगड़ ने यह जरूर कहा कि भारतीय फील्डिंग कोच को बहुत मेहनत करनी होगी.
भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में कुछ कैच छोड़े. एक ड्रॉप कैच के दौरान सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह की टक्कर हो गई थी. हालांकि किसी खिलाड़ी को चोट नहीं लगी क्योंकि यह टक्कर बहुत हल्की थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की कैचिंग बहुत खराब रही है. टीम ने अभी तक कुल 9 कैच टपकाए हैं. और वह इस लिस्ट में आयरलैंड, जिसने 10 कैच छोड़े थे, के बाद दूसरे नंबर पर है.
सूर्या ने कहा, कमजोरियों पर काम करेंगे
बुधवार को भारत की जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था, ‘आप कह सकते हैं कि हम सभी चीजें ठीक कर रहे हैं लेकिन भले ही आप जीत जाएं आप उससे कुछ सीख सकते हैं. और हमने भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां कुछ चीजें सीखी हैं. हम भी अपने कमरों में जाएंगे. कल छुट्टी लेंगे और उन कमियों पर बात करेंगे.’
उम्मीद है कि भारतीय टीम अपनी इस कमजोरी को अहम मुकाबलों में दुरुस्त कर लेगी. क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करने के लिए यह बहुत जरूरी है.
