Explainer: टीम इंडिया क्यों हार गई आयरलैंड-इंग्लैंड से T2o सीरीज? जानिए कहां चूक गए 'मैन इन ब्लू'

टीम इंडिया आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज क्यों हारी? इस खबर में जानिए टीम का चयन, गौतम गंभीर की रणनीति, श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर पूरा विश्लेषण.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 12, 2026, 10:47 PM IST
Explainer: टीम इंडिया क्यों हार गई आयरलैंड-इंग्लैंड से T2o सीरीज? जानिए कहां चूक गए 'मैन इन ब्लू'
विशेषज्ञों का मानना है कि कप्तानी अकेली हार की वजह नहीं है, बल्कि यह पूरी टीम की नाकामी है. (Photo from IANS)
  • भारतीय क्रिकेट आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार गई
  • टीम का चयन, श्रेयस की कप्तानी और गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठने लगे
  • BCCI ने टी20 टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करने का फैसला लिया है
  • अब अगले बड़े ICC टूर्नामेंट से पहले बड़े बदलाव की मांग हो रही है

India T20 Team Analysis: टीम इंडिया लगातार दो टी20 सीरीज हार गई, जिससे रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं. पहले आयरलैंड और अब इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार से टीम में सही प्लान और स्थिर कॉम्बिनेशन की जरूरत पर चर्चा हुई. बता दें सीरीज के हर मैच में प्लेइंग इलेवन में बदलाव देखे गए, जिससे खिलाड़ियों को अपनी भूमिका समझने और तालमेल बनाने का मौका नहीं मिला. हार के पीछे की वजह खराब प्रदर्शन, गलत रणनीति और विदेशी परिस्थितियों में खुद को ढालने में नाकामी भी रही. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, BCCI ने टी20 प्रदर्शन की समीक्षा करने का फैसला किया है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं टीम इंडिया से कहां चूक हुई और आगे बदलाव हो सकते हैं.

खराब रणनीति ने गंभीर और अय्यर को घेरा, मानी गलती

टी20 टीम के कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों इस वक्त चर्चा में हैं. ICC cricket.com के मुताबिक, गंभीर ने माना कि टीम सही से योजनाओं को लागू नहीं पाई. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि टीम बड़े मैच में पर अपने प्लान को मैदान पर उतारने में सफल नहीं रही. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि कप्तानी अकेली हार की वजह नहीं है, बल्कि यह पूरी टीम की नाकामी है.

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बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में खराब परफॉर्मेंस

बता दें दोनों टी20 सीरीज में भारत का प्रदर्शन बेहद कमजोर नजर आया. द प्रिंट की रिपोर्ट बताती है कि आयरलैंड के खिलाफ मिडिल ऑर्डर लगातार दबाव में बिखर गया, जबकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरियों को खुलकर दिखाया. गेंदबाजी में भी डेथ ओवर और मिडिल ओवर में रन रोकने की रणनीति सफल नहीं रही. इसके अलावा, फील्डिंग में छोड़े गए आसान कैच और खराब ग्राउंड फील्डिंग ने भी विपक्षी टीमों को अतिरिक्त रन दिए. ऐसे में साफ दिखा कि भारत सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई विभागों में पीछे रह गया.

अगले टी20 टूर्नामेंट से पहले क्या बदलाव होने चाहिए?

क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि टीम इंडिया को सबसे पहले एक स्थिर प्लेइंग इलेवन तय करनी की जरूरत है. इसमें भी खिलाड़ियों की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए और जरूरत से ज्यादा प्रयोगों से बचना होगा. बल्लेबाजी में साझेदारी और परिस्थिति के हिसाब से खेलने पर जोर देना होगा, वहीं गेंदबाजी में पावरप्ले और डेथ ओवर की रणनीति मजबूत करनी होगी. इसके अलावाा, फील्डिंग के स्तर में भी सुधार जरूरी है.

टीम इंडिया के पास आगे क्या रास्ता है

भारत की यह हार सिर्फ खराब दिन का नतीजा नहीं, बल्कि टीम संतुलन, रणनीति और प्रदर्शन से जुड़ी कई समस्याओं का संकेत है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि टीम प्रबंधन और BCCI दोनों ने कमियों को स्वीकार किया है और समीक्षा की बात कही है. अगर चयन में स्थिरता, बेहतर रणनीति और परिस्थितियों के अनुसार खेलने पर ध्यान दिया जाता है, तो टीम इंडिया अगले बड़े टी20 टूर्नामेंट में मजबूत वापसी कर सकती है.

India T20 Team Analysis पर कुछ सवाल-जवाब

1. भारत आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज क्यों हारा?

इसकी वजह खराब टीम चयन, बल्लेबाजी में लगातार विफलता, कमजोर गेंदबाजी, खराब फील्डिंग और विदेशी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में नाकामी है.

2. गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठ सवाल

हार के बाद गंभीर की रणनीति और टीम मैनेजमेंट की आलोचना हो रही है. अब BCCI पूरे प्रदर्शन की समीक्षा करेगा.

3. क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी की वजह से हारे सीरीज?

कप्तानी भी एक वजह है, लेकिन पूरी टीम का खराब प्रदर्शन और रणनीति का सही तरीके से लागू नहीं होना भी कारण बताए गए हैं.

4. टीम इंडिया को क्या बदलाव करने चाहिए?

भारत को एक स्थिर प्लेइंग इलेवन, स्पष्ट खिलाड़ी भूमिकाएं, बेहतर बल्लेबाजी रणनीति, डेथ ओवर में सुधार और मजबूत फील्डिंग की जरूरत है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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