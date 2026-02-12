By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup 2026: भारत ने बनाया पॉवरप्ले में अपना सबसे बड़ा टोटल, नामीबिया के खिलाफ ठोके 86 रन
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने नामीबिया के खिलाफ 6 ओवर में 86 रन ठोक कूट दिए. यह टी20 वर्ल्ड कप के पावरप्ले में उसका सबसे बड़ा टोटल है.
India Made Their Highest Total in Powerplay in T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ खेलने उतरे भारत ने विस्फोटक अंदाज में शुरुआत की है. उसने पावरप्ले में ही 86 रन ठोक दिए. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भातर का सबसे बड़ा पावरप्ले टोटल है. इससे पहले उसने साल 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 82 रन बनाए थे. ओवरऑल टी20 वर्ल्ड कप में यह पावरप्ले का चौथा सबसे बड़ा टोटल है. इस मालमें में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड पहले पायदान पर है, जो उसने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 92 रन ठोक दिए थे.
भारत के इस रिकॉर्ड की बात करें तो यहां नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरासमस (Gerhard Erasmus) ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया. इस मैच में अभिषेक वर्मा खराब तबीयत की वजह प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं थे. उनकी जगह संजू सैमसन को खिलाया गया और उनके साथ ईशान किशन मैदान पर उतरे.
शुरुआत में ईशान बॉल पर नजरें जमा रहे थे तो इस दौरान संजू ने आते ही नामीबिया पर कड़े प्रहार करने शुरू कर दिए. उन्होंने 8 बॉल की अपनी छोटी से पारी में 3 छक्के और 1 चौका जमाकर 22 रन बटोरे. वह दूसरे ओवर में ही आउट हो गए. लेकिन तब तक वह भारत को तेज शुरुआत दे चुके थे.
T20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा पावरप्ले टोटल
- 86 vs नामीबिया (2026)*
- 82 vs स्कॉटलैंड (2021)
- 76 vs न्यूजीलैंड (2007)
- 60 vs ऑस्ट्रेलिया (2024)
- 56 vs साउथ अफ्रीका (2014)
संजू के आउट होने के बाद अटैक की कमान ईशान किशन ने अपने हाथ में ले ली. उन्होंने विस्फोटक अंदाज में नामीबिया के गेदंबाजों की खबर ली. उन्होंने पावरप्ले के भीतर ही सिर्फ 20 बॉल में अपनी फिफ्टी भी पूरी कर दी. इस दौरान तिलक वर्मा 8 बॉल पर 13 रन बनाकर उनके साथ थे.
T20 वर्ल्ड कप में यह भारत का भले सबसे बड़ा पावरप्ले टोटल हो लेकिन टी20 इंटरनेशनल में यह उसका तीसरा बड़ा स्कोर है. भारत ने इससे पहले पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में वानखेड़े मैदान पर पावरप्ले के 6 ओवर में 95 रन ठोके थे.
T20 वर्ल्ड कप में पावरप्ले का सबसे बड़ा टोटल
- 92/1 – WI vs AFG, ग्रोस आइलेट, 2024
- 91/1 – NED vs IRE, सिल्हट, 2014
- 89/3 – ENG vs SA, मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम), 2016
- 86/1 – IND vs NAM, नई दिल्ली, 2026
भारत का T20I में सर्वोच्च स्कोर
- 95/1 vs ENG, मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम), 2025
- 94/2 vs NZ, गुवाहाटी, 2026
- 86/1 vs NAM, नई दिल्ली, 2026 T20 WC
- 82/2 vs SCOT, दुबई, 2021 T20 WC
- 82/1 vs BAN, हैदराबाद, 2024
