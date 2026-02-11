IND vs PAK मैच पर साहिबजादा फरहान बोले- यह एक तरफा मैच नहीं होगा, हम अलग माइंडसेट से खेलेंगे

पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने भारत से मैच खेलने को लेकर कहा कि यह हमारे लिए आम मैच जैसा ही होगा और हम इस बार अलग माइंडसेट से खेलेंगे.

T20 वर्ल्ड कप में अब पाकिस्तान की निगाहें टूर्नामेंट के हाई वॉल्टेज भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप में उसकी शुरुआत शानदार हुई है और उसने अपने पहले 2 मैचों में जीत दर्ज कर ली है. अब 15 फरवरी रविवार को वह कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच में उतरेगा.

इस मैच को लेकर उसके ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) ने बयान दिया है कि यह मैच हमारे लिए किसी साधारण मैच की तरह ही होगा. उन्होंने इस बात को भी खारिज किया कि यह एक तरफा मुकाबला होगा, जहां पाकिस्तान को कमजोर आंका जा रहा है.

इस टी20 वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में खेल रहे साहिबजादा फरहान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 47 और अमेरिका के खिलाफ 73 रनों की बेहतरीन पारियां खेलकर बता दिया है कि वह भारत के खिलाफ खेलने को तैयार हैं. अमेरिका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बनकर मीडिया से रू-ब-रू होने आए फरहान से भारत के खिलाफ मैच पर बातें कीं.

इस मौके पर कहा, ‘देखे, जब आप दो मैच जीत लेते हैं और टेबल में टॉप पर होते हैं, आप भरोसा महसूस करते हैं. आने वाला मैच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उनके खिलाफ कोई पहली बार नहीं खेलेंगे.’

इस बल्लेबाज ने कहा, ‘हम उनके खिलाफ पहले भी खेले हैं और इस बार भी एक अलग माइंडसेट से खेलेंगे. आपने हमें देखा है. और आपने हमारा मिडल में संघर्ष भी देखा होगा. आपने देखा होगा कि शादाब रन बना रहे हैं, नवाज रन बना रहे हैं. तो उम्मीद करते हैं आप उनके खिलाफ हमारा खेल एन्जॉय करेंगे.’

पिछली बार एशिया कप में जब भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ी थीं, तब भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि अब भारत पाकिस्तान के मैच एक तरफा हो गए हैं और दोनों टीमों की भिड़ंत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई है.

इस पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर फरहान ने कहा, ‘नहीं, मैं समझता हूं कि जिस ढंग से हम खेले हैं, हमने एक तरफा नहीं खेला था. हमने खेला और अंत तक लड़े. हमने तब से ही एकतरफा मैच नहीं खेले और इस बार भी हम उनके खिलाफ एक शानदार मैच खेलेंगे.’

