World Test Championship Points Table: ऑस्ट्रेलिया की जीत से WTC points table में भारत को हुआ बंपर फायदा, टीम इंडिया अब नंबर वन बनने के करीब

WTC points table: ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में रविवार को साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से रौंद दिया. इस जीत से ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ भारत को भी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship Points Table) तालिका में बंपर फायदा हुआ है.

ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है. वहीं, साउथ अफ्रीका की हार से भारत को भी काफी फायदा हुआ है. भारत ने रविवार को ही बांग्लादेश को 188 रनों से हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में चौथा से तीसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के हाथों साउथ अफ्रीका की हार के बाद भारत ने लेटेस्ट डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है.

भारत से आगे अब केवल ऑस्ट्रेलिया ही है. साउथ अफ्रीका को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया की जीत प्रतिशत 76.92 की हो गई है और डब्ल्यूटीसी फाइनल (WTC final) में पहुंचने के काफी करीब है. 120 प्वॉइंट्स के साथ टॉप पर कायम ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 की अवधि में अब तक 9 मैच जीते हैं, एक हारे हैं जबकि तीन मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

वहीं, भारत ने इस अवधि में अब तक 7 जीते हैं, 4 हारे हैं और दो ड्ऱॉ खेले हैं. भारत 87 प्वॉइंट्स के साथ 55.77 जीत प्रतिशत लेकर अब दूसरे पायदान पर है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद साउथ अफ्रीका अब 54.55 जीत प्रतिशत और 72 प्वॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गया है.

ऑस्ट्रेलिया को अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ दो और टेस्ट मैच खेलने हैं. इसके बाद फरवरी-मार्च में उसे चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत का दौरा करना है जिससे अगले वर्ष होने वाले फाइनल की दो टीमों का फैसला होना है. श्रीलंका 53.33 विनिंग प्रतिशत के साथ चौथे नंबर पर है.पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड 44.44 जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर है.