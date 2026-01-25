  • Hindi
IND VS NZ 3rd T20I: अभिषेक और कप्तान सूर्या के तूफान में उड़े कीवी गेंदबाजी, 8 विकेट से जीत भारत सीरीज पर जमाया कब्जा

IND VS NZ 3rd T20I: गुवाहाटी टी20 में अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी से भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

India vs New Zealand (1)
IND VS NZ 3rd T20I Match Report: गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया. 154 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया ने सिर्फ 10 ओवर में ही हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने लगातार तीसरा मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. दर्शकों को एक रोमांचक और तेज मुकाबला देखने को मिला, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया. यह जीत टीम इंडिया के आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाली साबित हुई.

न्यूजीलैंड की पारी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए. शुरुआत में ही कीवी टीम को झटके लग गए और 34 रन पर उसके तीन विकेट गिर गए. इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी हुई. फिलिप्स ने 40 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे. वहीं चैपमैन ने 32 रनों की पारी खेली. कप्तान मिचेल सेंटनर ने भी 27 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

भारतीय गेंदबाजों का कमाल

भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड पर दबाव बनाए रखा. जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 17 रन देकर 3 विकेट झटके. उनकी सटीक गेंदबाजी ने कीवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. हार्दिक पंड्या और रवि बिश्नोई ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दो-दो विकेट हासिल किए. हर्षित राणा को एक सफलता मिली. इन सभी गेंदबाजों की मेहनत से न्यूजीलैंड की टीम बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही और 153 रन पर ही सिमट गई.

भारत की पारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाला. दोनों ने सिर्फ 19 गेंदों में 53 रन जोड़ दिए. ईशान ने 13 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे. उनके आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा के साथ कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आए और दोनों ने मिलकर मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया.

अभिषेक और सूर्या की साझेदारी

अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने तीसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में नाबाद 102 रनों की साझेदारी की. अभिषेक ने 20 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 7 चौके शामिल थे. वहीं सूर्या ने 26 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 6 चौके लगाए. दोनों ने इतनी तेजी से रन बनाए कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए. भारत ने 10 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. अब सीरीज के आखिरी दो मैच 28 और 31 जनवरी को खेले जाएंगे, लेकिन भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है.

