India Schedule In Asia Cup Super 4 Round India Vs Pakistan On September 10 All You Need To Know

Asia Cup 2023: कब भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान, देखें- सुपर 4 में भारत का पूरा शेड्यूल

भारत ने ग्रुप A में नेपाल को हराकर सुपर 4 में एंट्री कर ली है. अब इस राउंड में उसे तीन टीमों के खिलाफ मैच खेलना है, जहां उसका मुकाबला पाकिस्तान से भी होगा. देखें- सुपर 4 में कब-कब किसके खिलाफ होगी उसकी भिड़ंत...

एशिया कप में भारतीय टीम @BCCITwitter

एशिया कप में ग्रुप स्टेज के मैच आज अफगानिस्तान बनाम श्रीलंका मैच के साथ खत्म हो जाएंगे. ग्रुप B का तीसरा और टूर्नामेंट का कुछ छठा मुकाबला है, जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले सोमवार को ग्रुप A का राउंड खत्म हो गया, जहां भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली. ग्रुप A से सुपर 4 की तस्वीर अब साफ है और दोनों टीमों के मैच शेड्यूल भी साफ हो चुका है. हालांकि भारत और पाकिस्तान की टीमें ग्रुप B की किन दो टीमों से खेलेंगी इसकी तस्वीर आज रात तक साफ हो पाएगी, जब अफगानिस्तान और श्रीलंका मैच का परिणाम आ पाएगा.

Asia Cup ग्रुप स्टेज का आज आखिरी मैच

वैसे यहां श्रीलंका की टीम करीब-करीब सुपर 4 में क्वॉलीफाई दिख रही है. वहीं अगर अफगानिस्तान आज कोई चमत्कार दिखाकर श्रीलंका को बड़े अंतर से मात दे दे तो फिर वह बांग्लादेश को क्वॉलीफाई करने से रोक सकती है, जिसके पास 2 अंक हैं और उसका रन रेट +0.373 है. वहीं श्रीलंका 1 मैच खेलकर 2 अंक जुटा जुकी है और उसका रनरेट +0.951 है. बांग्लादेश अपने दोनों मैच खेल चुका है, जबकि अफगानिस्तान एक मैच खेलकर 0 अंक के साथ -1.780 रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है.

पाकिस्तान करेगा सुपर 4 राउंड की शुरुआत

सुपर 4 में भारत के शेड्यूल की बात करें तो वह इस राउंड में भी पाकिस्तान के खिलाफ ही सुपर 4 राउंड की शुरुआत करेगा. यह कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेलना तय है. लेकिन इसके स्थान में बदलाव हो सकता है क्योंकि कोलंबो और कैंडी में मानसून हावी है और यहां बारिश का खलल मैच का मजा किरकिरा कर सकता है. ऐसे में कोलंबो में खेले जाने वाले मैचों के शेड्यूल में बदलाव की बात पर मंथन हो रहा है.

सुपर 4 राउंड 6 सितंबर से शुरू

सुपर 4 का पहला मैच बुधवार 6 सितंबर को खेला जाएगा, जहां मेजबान पाकिस्तान अपने घरेलू मैदान लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेलेगी. उसका यह मुकाबला ग्रुप B में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से होगा, जहां करीब-करीब बांग्लादेश की टीम तय दिख रही है.

भारत का सुपर 4 का शेड्यूल

10 सितंबर- भारत vs पाकिस्तान (सुपर 4 का तीसरा मैच) दोपहर 3 बजे.

12 सितंबर- भारत vs B1 (संभवत: श्रीलंका) (सुपर 4 का चौथा मैच) दोपहर 3 बजे.

15 सितंबर- भारत vs B2 (संभवत: बांग्लादेश) (सुपर 4 का छठा और आखिरी मैच मैच) दोपहर 3 बजे

17 सितंबर- एशिया कप 2023 का फाइनल, सुपर 4 की टॉप 2 टीमों के बीच.

टीम इंडिया ग्रप A के अपने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कमजोर दिखाई दी थी. टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह लड़खड़ा गया था. टॉप 4 बल्लेबाजों में रोहित शर्मा (11), शुभमन गिल (10), विराट कोहली (4) और श्रेयस अय्यर (14) सस्ते में आउट हुए. इसके बाद ईशान किशन (82) और हार्दिक पांड्या (87) की साहसिक पारियों की बदौलत वह 266 रन बना पाई. मैच के हाफ टाइम के बाद बारिश ने खलल डाल दिया और टीम इंडिया के गेंदबाजों को यहां मौका नहीं मिला.

