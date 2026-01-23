By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
न्यूजीलैंड को पीटकर भारत ने दूसरे T20I में रचा इतिहास, 200 से ज्यादा रन का टारगेट चेज करने हुए सबसे तेज जीत
भारत ने 209 रन के लक्ष्य का पीछा 28 बॉल बाकी रहते अपने ना कर लिया. यह ICC के पूर्ण सदस्य देशों के लिहाज से सबसे तेज 200+ रन चेज है.
T20 फॉर्मेट में बेखौफ अंदाज में खेलने के लिए अपनी पहचान बना रही भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर में इतिहास रच दिया है. कीवी टीम ने यहां उसके सामने 209 रनों की चुनौती पेश की थी. भारत ने चुनौतीपूर्ण से दिख रहे इस लक्ष्य को 15.2 ओवर (28 बॉल बाकी रहते) में ही अपने नाम कर लिया. यह टी20 इंटरनेशनल में ICC के पूर्ण सदस्यों देशों में सबसे तेज जीत है. भारत ने यहां चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का रिकॉर्ड धराशाई किया है, जिसने पिछले साल न्यूजीलैंड के ही खिलाफ 24 बॉल बाकी रहते 209 रनों का यह लक्ष्य अपने नाम कर लिया था.
200+ रन चेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड
इस रिकॉर्ड रन चेज के बाद भारत भारत T20i क्रिकेट में 200+ (200 से अधिक) रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते जीत दर्ज करने वाला फुल मेंबर देश बन गया है. अब पाकिस्तान इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर खिसक गया है. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 23 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर चुकी है. वह तीसरे पायदान पर है.
यह भी पढ़ें- IND vs NZ: ईशान किशन ने न्यूजीलैंड को धोया- 32 बॉल की पारी में जड़े 11 चौके और 4 छक्के, रिकॉर्ड भी बनाए
सबसे ज्यादा बार 200+ रन चेज, नंबर 2 पर भारत
इतना ही नहीं भारत 200+ लक्ष्यों का सबसे ज्यादा बार सफलतापूर्वक पीछा करने वाले देशों में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है. टीम इंडिया ने अब तक 6 बार यह कारनामा किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 7 बार ऐसा कर चुका है. इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका (5), पाकिस्तान (4) और इंग्लैंड (3) क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं.
यह भी पढ़ें- 468 दिन बाद बोला कैप्टन सूर्या का बल्ला, न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ी तूफानी फिफ्टी; अपने नाम किया ये रिकॉर्ड
ये हैं भारत के 200+ के सफल रन चेज
भारत ने इससे पहले, साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 209 रन का लक्ष्य हासिल किया था. वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ, साल 2018 में 208 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी. टीम इंडिया ने साल 2009 में श्रीलंका (207 रन), साल 2020 में न्यूजीलैंड (204 रन) और साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया (202 रन) के खिलाफ 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया है.
यह भी पढ़ें- टेस्ट से संन्यास- विराट कोहली के मन की आवाज नहीं था यह फैसला, उन्हें मजबूर किया: पूर्व क्रिकेटर का आरोप
इस मैच की समरी
टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए. इस टीम के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर ने 27 गेंदों में सर्वाधिक 47 रन बनाए, जबकि रचिन रवींद्र ने 44 रन की पारी खेली. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट निकाला. जवाब में भारत ने ईशान किशन (76) और सूर्यकुमार यादव (82*) के बूते दमदार रन चेज अपने नाम कर लिया.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें