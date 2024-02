8 साल बाद जिम्बाब्वे में T20i सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, BCCI ने कर दिया ऐलान

नई दिल्ली. भारतीय टीम इस साल जिम्बाब्वे का दौरा करेगी और यहां मेजबान टीम के खिलाफ वह 5 मैचों की द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेलेगी. फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही टीम इंडिया अब नीली जर्सी में टी20 वर्ल्ड कप में दिखाई देगी. वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले जाने वाले इस वैश्विक टूर्नामेंट के बाद उसे जिम्बाब्वे जाना है. दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच इस दौरे को लेकर सहमति बन गई है. भारत ने आखिरी बार साल 2022 में इस देश का दौरा किया था, तब वह मेजबान देश के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलकर आया था, जिसे उसने 3-0 से अपने नाम किया था.

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत साल 2016 के बाद कोई टी20 सीरीज खेलेगा. सीरीज के सभी 5 मैच हरारे में 6 से 14 जुलाई के बीच खेले जाएंगे. जिम्बाब्वे क्रिकेट (ZC) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मिलकर इस दौरे की घोषणा की है.

Zimbabwe will host India in a bilateral T20I series for the first time since 2016. Zimbabwe Cricket (ZC) and the Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Tuesday announced that the five-match T20I series will be played in Harare between 6-14 July. The series will take… pic.twitter.com/OOv7vxHQp6

