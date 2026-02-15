Hindi Cricket Hindi

India Should Drop Either Jasprit Bumrah Or Arshdeep Singh To Play Kuldeep Yadav Against Pakistan Says Monty Panesar

T20 World Cup 2026, IND vs PAK: 'जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप करो', पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर का बड़ा बयान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने बड़ा बयान दिया है. पनेसर ने कहा है कि भारत को अर्शदीप या जसप्रीत बुमराह में से किसी एक गेंदबाज को इस मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए.

रविवार, 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का बड़ा मैच खेला जाना है. यह मैच कोलंबों के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जाएगा. यहां की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार मानी जाती है. और ऐसे में भारतीय टीम के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर प्लेइंग इलेवन में किन खिलाड़ियों को चुना जाए. इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप में से किसी एक खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर देना चाहिए. पनेसर ने इसके पीछे की वजह भी बताई है.

‘एक स्पिनर को मौका दे भारत’

क्रिकेटनेक्स्ट पर बात करते हुए पनेसर ने कहा कि भारत को एक स्पिनर को मौका देना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को खेलना चाहिए. और भारत को जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह में से किसी एक तेज गेंदबाज को ड्रॉप कर देना चाहिए.’ मोंटी से जब पूछा गया कि क्या शिवम दूबे को भी ड्रॉप किया जा सकता है तो उन्होंने इस पर भी अपनी राय दी. उन्होंने कहा, ‘हां, दूबे को भी कर सकते हैं लेकिन वह बल्लेबाजी करते हैं. और टी20 में बैटिंग ही जितवाती है, ऐसे में बुमराह या अर्शदीप को ही आराम देना ठीक रहेगा.’

मोंटी पनेसर की इस बात से पैनल में मौजूद एस. श्रीसंत, उमेश यादव और संजय मांजरेकर जैसे एक्सपर्ट हैरान रह गए. लेकिन इसके बाद जो पनेसर ने कहा उससे सबकी हंसी छूट गई. पनेसर ने कहा, ‘बुमराह को बड़े मैच में मौका देना चाहिए. बुमराह के बिना भी भारतीय टीम जीत सकती है.’ संजय मांजरेकर ने कहा कि पनेसर कह रहे हैं कि बैटिंग मत कमजोर मत करो. और एक गेंदबाज को ड्रॉप कर दो.

बुमराह हैं टीम इंडिया का तुरुप का पत्ता

हालांकि भारतीय टीम प्रबंधन के लिए बुमराह को रेस्ट देना आसान नहीं होगा. बुमराह टीम इंडिया के लिए तुरुप का पत्ता हैं. और उन्हें पाकिस्तान जैसे बड़े मैच में नहीं खिलाना आसान नहीं होगा. जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इनमें विकेट निकाले हैं. 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जब जीत की ओर बढ़ रहा था तब बुमराह ने ही मोहम्मद रिजवान को बोल्ड कर मैच पलट दिया था.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भात और पाकिस्तान दोनों टीमों ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं. भारतीय टीम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और नामीबिया को हराया है वहीं पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड्स और अमेरिका को मात दी है. यह मुकाबला इस वर्ल्ड कप में न सिर्फ इन दोनों टीमों के लिए बल्कि फैंस के लिए भी सबसे बड़ा मुकाबला है.

