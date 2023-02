बीसीसीआई ने आखिरी दो टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया ; पहले वनडे में नहीं खेंलेगे रोहित शर्मा

बीसीसीआई ने रविवार को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी दो टेस्ट मैचों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया. अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे और चौथे टेस्ट मैच और तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए चल रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम चुनी है.

गौरतलब है कि कप्तान रोहित शर्मा पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण पहले वनडे मैच के लिए अनुपलब्ध रहेंगे और उनकी गैरमौजूदगी में हार्दिक पांड्या टीम का नेतृत्व करेंगे.