U-19 World Cup 2024 : भारत ने बांग्लादेश पर 84 रनों की जीत से किया विश्व कप कैंपेन का आगाज

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह (Adarsh Singh) और कप्तान उदय सहारन (Uday Saharan) के अर्धशतकों और बाएं हाथ के स्पिनर सौमी पांडे (Saumy Pandey) के चार विकेट की मदद से भारत ने शनिवार को यहां बांग्लादेश को 84 रन से करारी शिकस्त देकर अंडर-19 विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की.

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद आदर्श (96 गेंद पर 76 रन) और उदय (94 गेंद पर 64 रन) के बीच तीसरे विकेट के लिए 23.5 ओवर में 116 रन की साझेदारी की मदद से सात विकेट पर 251 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 45.5 ओवर में 167 रन पर आउट हो गई. भारतीय स्पिनरों ने किसी भी समय बांग्लादेश के बल्लेबाजों को हावी नहीं होने दिया और उन पर लगाम कसे रखी.

पांडे ने 9.5 ओवर में 24 रन देकर चार विकेट लिए. बाएं हाथ के एक अन्य स्पिनर मुशीर खान (35 रन देकर दो विकेट) ने उनका अच्छा साथ दिया. इनके अलावा राज लिंबानी, प्रियांशु मोलिया और अर्शिन कुलकर्णी में एक-एक विकेट हासिल किया.

बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद शिहाब जेम्स (54) और आरिफुल इस्लाम (41) ही उल्लेखनीय योगदान दे पाए. इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 77 रन जोड़कर बांग्लादेश की उम्मीद जगाई लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाज हावी हो गए. बांग्लादेश ने अपने अंतिम छह विकेट 40 रन के अंदर गंवाए.

For his solid 76-run opening act, Adarsh Singh is adjudged the Player of the Match

India U19 win their opening game of #U19WorldCup by 84 runs.

Scorecard https://t.co/DFqdZaYujm#BoysInBlue | #BANvIND pic.twitter.com/DdQ1l2mfUP

— BCCI (@BCCI) January 20, 2024