T20 वर्ल्ड कप में एक साथ प्लेइंग XI में नहीं खेल पाएंगे कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, रोहित शर्मा ने बताई वजह

टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में अब करीब 10 दिन ही बाकी हैं. इससे पहले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की बड़ी चुनौती की तरफ ध्यान दिलाया है...

टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब करीब एक सप्ताह का ही समय बाकी है. इससे पहले भारत इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलकर अपनी तैयारियों और योजनाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है. भारतीय टीम इस बार अपना खिताब बचाने उतर रही है और वह इस टूर्नामेंट के ज्यादातर मैच अपने घर में ही खेलेगी. ऐसे में वह खिताब की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है. 20 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम सेमीफाइनल तक आराम से पहुंचती दिख रही है. इसके बाद अंतिम दो मैचों में ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी. इस बीच भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की चुनौतियों की ओर ध्यान खींचा है.

कुलदीप और वरुण का प्लेइंग XI में एक साथ खेलना मुश्किल

रोहित ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले कहा कि टीम इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह अपने विशेषज्ञ स्पिनरों में से किसी एक को खिलाने की होगी. भारतीय टीम मैनेजमेंट को यह कड़ा फैसला करना होगा कि वह कुलदीप यादव को चुनें या फिर वरुण चक्रवर्ती को. या वह एक तेज गेंदबाज कम कर दोनों स्पिनर्स को खिलाए.

‘शाम के समय मैदान पर ओस भी है चुनौती’

इस पूर्व कप्तान ने कहा, ‘भारत पिछले एक साल में स्पिनर अटैक पर बहुत निर्भर रहा है. विरोधी टीमों के बल्लेबाजों पर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की तिकड़ी हावी रही है.’ उन्होंने इस टूर्नामेंट के समय पर भी सवाल उठाते और कहा कि इन दिनों मौसम सर्दियों से वसंत की ओर जा रहा है और ऐसे में भारत में शाम के मैचों के दौरान बहुत ज्यादा ओस भी पड़ती है, जिससे भारतीय टीम को दो-चार होना होगा.

‘तीन स्पिनर खेले तो एक पेसर को करना होगा बाहर’

रोहित शर्मा जियो हॉटस्टार पर यह चर्चा कर रहे थे. इस मौके पर रोहित ने कहा, ‘कैप्टन सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी के कैसे कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को एक साथ प्लेइंग XI में लाएं. अगर आपको वह तालमेल चाहिए, यह आप तभी कर सकते हैं, जब आप सिर्फ दो सीमर्स (तेज गेंदबाजों) के साथ खेलें, जो बड़ी चुनौती है.’

रोहित बोले- मैं कुलदीप और वरुण दोनों को प्लेइंग XI चाहता

इस चिंता के बावजूद भारत को टी20 वर्ल्ड कप चैम्पियन बनाने वाले इस रोहित शर्मा ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी प्लेइंग XI में दोनों को ही रखना चाहते. इस मौके पर इस पूर्व कप्तान ने यह भी कहा कि इन दिनों ओस की भूमिका अहम होगी और भारत को अपने सभी मैच शाम में खेलने है, जो टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती होगी.

