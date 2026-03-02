  • Hindi
  • India To Host Afghanistan For One Of Test And Three Odi Matches Series After Ipl 2026

IPL 2026 के बाद भारत की पहली सीरीज का ऐलान, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज का यह है शेड्यूल

BCCI ने IPL 2026 के बाद भारत की पहली सीरीज का ऐलान कर दिया है. भारत अपने घर में ही अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा, जहां एकमात्र टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी.

Published: March 2, 2026 5:52 PM IST
T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया करीब 3 महीने लंबे ब्रेक पर होगी और इस दौरान खिलाड़ी टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में खेलते दिखाई देंगे. इस लीग के खत्म होने के बाद भारत एक बार 6 जून से क्रिकेट के मैदान पर दिखाई देगा. भारतीय टीम IPL के बाद अफगानिस्तान की मेजबानी करती नजर आएगी. दोनों देश इस बार एकमात्र टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे.

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 6 जून (शनिवार) को होगी. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में महाराजा यादविंद्रा सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से बना यह नया स्टेडियम है, जहां पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा.

क्रम संख्या दिन तारीख समय मैच स्थान
1 शनिवार 06 जून 2026 सुबह 9:30 बजे टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़
2 रविवार 14 जून 2026 दोपहर 1:30 बजे पहला वनडे धर्मशाला
3 बुधवार 17 जून 2026 दोपहर 1:30 बजे दूसरा वनडे लखनऊ
4 शनिवार 20 जून 2026 दोपहर 1:30 बजे तीसरा वनडे चेन्नई

इस टेस्ट के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 14 जून से होगी. सीरीज का पहला मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद 17 जून को लखनऊ और फिर 20 जून को चेन्नई में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा.

इस सीरीज से सीनियर स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम इंडिया में एक बार खेलते दिखेंगे, जो आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक खेलने के लिए कमिटमेंट दिखा रहे हैं. दोनों ही स्टार बल्लेबाजों ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास के बाद पिछले साल टेस्ट फॉर्मेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया था.

इस सीरीज के बाद टीम इंडिया जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां दोनों टीमें सीमित ओवरों की सीरीज खेलेंगी. भारत ने पिछले साल इंग्लैंड का दौरा किया था, तब दोनों देशों ने 5 टेस्ट की सीरीज खेली थी, जो शुभमन गिल की कप्तानी में 2-2 से ड्रॉ रही थी. इस बार दोनों टीमें यहां 5 मैचों की टी20i और फिर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगी.

