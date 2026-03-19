IPL 2026 के बाद अब भारत पहले इंग्लैंड नहीं आयरलैंड का करेगा दौरा, शेड्यूल का ऐलान

IPL 2026 खत्म होने के बाद भारतीय टीम यूरोप का दौरा करेगी. उसे पहले सीधे इंग्लैंड जाना था लेकिन अब इंग्लैंड दौरे से पहले वह टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड जाएगी.

Published date india.com Updated: March 19, 2026 10:44 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Ireland Cricket Team
आयरलैंड क्रिकेट टीम @ICC

आईपीएल 2026 के खत्म होने के बाद भारतीय टीम जब मैदान पर एक्शन में दिखने के लिए इकट्ठा होगी तो वह आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलती दिखेगी. भारत को आईपीएल के बाद सफेद बॉल दौरे के लिए इंग्लैंड की यात्रा करनी है. इससे पहले उसने आयरलैंड की मेजबानी में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने की हां कह दी है. क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने इसकी पुष्टि की है. यह सीरीज आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए इंग्लैंड दौरे से पहले वॉर्म-अप का काम करेगी.

आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने यह भी घोषणा की है कि अनुभवी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने टी20 कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है. यह फैसला वर्ल्ड कप में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया गया, जिसमें टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी.

ग्रीम वेस्ट ने कहा, ‘पॉल एक बेहतरीन लीडर रहे हैं, जिन्होंने अपने खेलने के अनुभव को खिलाड़यों को मैनेज करने की अपनी जबरदस्त काबिलियत के साथ जोड़ा है. वह वनडे टीम की कप्तानी करते रहेंगे, जिसका पहला मकसद क्वॉलीफिकेशन राउंड को कामयाबी से पार करना और अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में टीम की अगुवाई करना है.

T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वॉलीफिकेशन सुनिश्चित हो जाने के बाद, टी20 कप्तान के तौर पर पॉल के कप्तानी छोड़ने के फैसले से नए कप्तान को अपना तरीका लागू करने का मौका मिलेगा, जिसकी शुरुआत जून में होने वाली भारत के खिलाफ सीरीज से होगी.’

टी20 फॉर्मेट में पॉल स्टर्लिंग के कप्तान के पद से इस्तीफा देने के बाद अब आयरलैंड पुरुष टीम के पास तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तान होंगे. टेस्ट की कमान एंड्रयू बालबर्नी करेंगे. वनडे में पॉल स्टर्लिंग टीम का जिम्मा संभालेंगे, जबकि टी20 फॉर्मेट में कप्तान के नाम का ऐलान बाद में किया जाएगा.

भारत ने पिछली बार अगस्त 2023 में आयरलैंड का दौरा किया था, जिसमें 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेली गई. सभी मैच मालाहाइड क्रिकेट मैदान पर आयोजित हुए. भारत ने सीरीज के शुरुआती दो मैच अपने नाम किए थे, जबकि तीसरा मैच बारिश के चलते रद्द हुआ था.

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(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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