T20 वर्ल्ड कप के बाद इस टीम के खिलाफ 6 मैच खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लें फुल शेड्यूल

कोलंबो: भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल वेस्टइंडीज और यूएसए में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका का दौरा करेगी. इस दौरे पर टीम इंडिया को छह मैचों की सीरीज खेलनी है. ये सीरीज व्हाइट बॉल क्रिकेट की सीरीज होगी और नए फ्यूचर टूर प्रोग्राम (एफटीपी) का हिस्सा होगी. टी20 वर्ल्ड कप अगले साल जून-जुलाई में खेला जाएगा और इस दौरे के तुंरत बाद टीम इंडिया को श्रीलंका का दौरा करना है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) ने बुधवार को एक बयान जारी इसकी जानकारी दी.

एसएलसी ने कहा कि टी20 विश्व कप के वो वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की मेजबानी करेगा. बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एफटीपी का फुल शेड्यूल शेयर किया है. इसमें भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज की भी घोषणा की गई है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आगे बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच तीन वनडे और तीन मैचों की टी20 सीरीज जुलाई-अगस्त में खेली जाएगी. हालांकि अभी मैच के तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.

अगले साल 52 इंटरनेशनल मैच खेलेगी टीम इंडिया

आपको बता दें कि टीम इंडिया अगले साल यानी के 2024 में 10 टेस्ट, 21 वनडे और 21 टी20 मैच खेलेगी. आईसीसी ने हाल में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया था और फिर उससे अंडर-19 विश्व कप की मेजबानी भी छीन ली थी. इस टूर्नामेंट को अब साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया.

Sri Lanka Men’s 2024 Future Tours Program Announced! 📢

The Sri Lanka National Team will commence its 2024 international cricket calendar with a home series against Zimbabwe in January, which will consist of three ODIs and three T20i series.

It would be followed by a series… pic.twitter.com/6BRRUCNhCs

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 29, 2023