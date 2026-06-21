इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान- श्रेयस अय्यर बने उपकप्तान, शतक जमाने वाले यशस्वी जायसवाल बाहर

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में जोरदार शतक जमाने वाले यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई टीम में जगह नहीं मिली है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 21, 2026, 4:50 PM IST
Yashasvi Jaiswal ODI
यशस्वी जायस्वाल @BCCI/x

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन कर लिया है. इस टीम में चोटिल होने के चलते अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की वापसी हुई है. वहीं टी20 टीम के कप्तान बने श्रेयस अय्यर को टीम का उपकप्तान चुना गया है. सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई है. इस बीच शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में शतक बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को इस टीम में जगह नहीं मिली है.

24 वर्षीय जायसवाल को अफगानिस्तान के खिलाफ कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर जगह मिली थी और जब कोहली फिट होकर टीम में लौटने को तैयार हैं तो ऐसे में उन्हें वनडे टीम से फिर बाहर होना पड़ा है. विराट कोहली को टीम में वापसी हो गई है, लेकिन उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा.

और पढ़ें: Virat Kohli ने किया भावुक पोस्ट, लिखा- उतार-चढ़ाव, दबाव, मुश्किलें... | देखें वीडियो

शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज करते हुए रोहित शर्मा नजर आएंगे. हालांकि, अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में शतकीय पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल नहीं किया गया है. विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल और ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है. ऋषभ पंत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज के लिए सिलेक्टर्स का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं.

वहीं, अक्षर पटेल को भी टीम में जगह दी गई है. नीतीश कुमार रेड्डी को भी 15 सदस्यीय टीम में रखा गया है. तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में सौंपी गई है. वहीं, उनका साथ प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह देते हुए नजर आएंगे. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले गुरनूर बरार को भी टीम में शामिल किया गया है.

स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को टीम में रखा गया है. वनडे सीरीज की शुरुआत 14 जुलाई से होगी. सीरीज का पहला मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा मैच 16 जुलाई को होगा, जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाना है. बीसीसीआई ने बताया है कि वरुण चक्रवर्ती आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. वरुण अपने पैर की इंजरी से अभी पूरी तरह से उबर नहीं सके हैं और इसी कारण वह इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. हालांकि, वरुण इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार.

(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.