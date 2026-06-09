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आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में बदलाव- अचानक इस गेंदबाज के बदले प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री

हाल ही में चयनकर्ताओं ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम में जगह दी थी. इसके बाद BCCI की मेडिकल टीम ने उनके वर्कलोड मैनेजमेंट की बात उठाई तो सिलेक्टर्स ने उन्हें इस दौरे से आराम देने का फैसला किया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 9, 2026, 3:45 PM IST
Prasidh Krishan with Mohammed Siraj in GT
IPL 2026 में साथी खिलाड़ियों के साथ प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज @Instagram

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से पहले सिलेक्टर्स ने भारतीय टी20 टीम में एक बदलाव किया है. भारत ने इस दौरे से अपने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को हटा लिया है और उनकी जगह युवा पेसर प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी है. टीम में यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है. क्योंकि सिराज के वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए सिलेक्टर्स ने BCCI की मेडिकल टीम द्वारा बात उठाने पर यह फैसला लिया गया.

बीसीसीआई मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट के बीच बातचीत के बाद, सिराज को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम करने की सलाह दी गई है. यह फैसला एक लंबे अंतरराष्ट्रीय सीजन से पहले पूरी तरह ठीक होने के लिए सावधानी के तौर पर लिया गया है. सिराज की जगह आयरलैंड और इंग्लैंड दौर पर अब प्रसिद्ध कृष्णा टीम के साथ जाएंगे.

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मोहम्मद सिराज वनडे विश्व कप 2026 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा रहे. वह अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट का भी हिस्सा थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें आराम दिया गया है. बीसीसीआई सिराज को आगामी वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह फिट रखना चाहती है और संभवत: इसीलिए उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज से बाहर रखने का फैसला लिया है. सिराज 17 टी20 मैचों में 17 विकेट ले चुके हैं.

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प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम के लिए 5 टी20 मैचों में 8 विकेट ले चुके हैं. आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए खेलते हुए उनका प्रदर्शन शानदार रहा था और 12 मैचों में उन्होंने 16 विकेट लिए थे. आयरलैंड में 2 जबकि इंग्लैंड में 5 टी20 मैच खेले जाने हैं.

आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम: श्रेयस अय्यर (C), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), ईशान किशन (WK), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (VC), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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