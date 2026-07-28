श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान- जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन को देना होगा फिटनेस टेस्ट

भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट के लिए रवाना होगी. सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से गॉल टेस्ट से होगी. इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह का चयन हुआ है लेकिन उन्हें पहले फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/cricket-hindi/india-tour-of-sri-lanka-bcci-announced-15-member-test-squad-jasprit-bumrah-returns-but-subject-to-fitness-clearance-8486019/ Copy

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टेस्ट टीम @Instagram

मध्य प्रदेश के सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में बुलावा

वॉशिंग्टन सुंदर पहले टेस्ट मैच के लिए नहीं होंगे उपलब्ध

जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन को CoE में पास करना होगा फिटनेस टेस्ट

ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की टेनिस एल्बो की चोट से उबरने के बाद वापसी

India Tour of Sri Lanka 2026 2 Test Series: श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय पुरुष सिलेक्शन कमेटी ने मंगलवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया. अगस्त में खेली जाने वाली दो टेस्ट की इस सीरीज में टीम के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, जो पिछले साल नवंबर के बाद से टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा नहीं बने हैं. हालांकि बुमराह इस सीरीज में हिस्सा लेंगे या नहीं इसका फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर होगा. वहीं घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश के लिए खेलने वाले ऑफ स्पिनर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम से बुलावा आया है.

News #TeamIndia‘s squad for the 2⃣-match Test Series against Sri Lanka announced Note: Washington Sundar was not available for selection for the first Test. More Details ▶️ https://t.co/Vk0Xd8Axmq #SLvIND pic.twitter.com/NuCcKBohMj — BCCI (@BCCI) July 28, 2026

15 अगस्त से शुरू होगी 2 टेस्ट की सीरीज

2 टेस्ट मैचों की इस सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से गॉल में होगी, जबकि सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा. इस टीम में धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी तो हुई है लेकिन उन्हें सीरीज से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंट (CoE) में अपनी फिटनेस हासिल करनी होगी. बुमराह के अलावा ऊपरी क्रम के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को भी फिटनेस टेस्ट पास करना होगा.

सारांश जैन का पहली बार टीम इंडिया में चयन

इसके अलावा ऑफ स्पिनर वॉशिंग्टन सुंदर इस सीरीज के पहले टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. सुंदर इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के दौरान हैम्स्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे. पहले टेस्ट में सुंदर के उपलब्ध नहीं होने के चलते ही सारांश जैन को मौका मिला है, जो ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं. वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई भारत A टीम का हिस्सा थे, जहां 33 वर्षीय जैन ने अपने खेल से काफी प्रभावित किया था. उन्होंने श्रीलंका A के खिलाफ खेले गए दूसरे 4 दिवसीय मैच में नाबाद 70 रन बनाने के अलावा 6 विकेट भी अपने नाम किए थे.

रवींद्र जडेजा की वापसी

श्रीलंका की टेस्ट टीम में की लेफ्टहैंड बल्लेबाज मौजूद हैं. इसे देखते हुए ही चयनकर्ताओं ने इस ऑफी को टीम में मौका देना का फैसला किया. दूसरी ओर भारतीय टीम में सीनियर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वापसी हुई है. वह टेनिस एल्बो की चोट के चलते जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट के लिए टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (WK), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (WK), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.

*खिलाड़ियों को टीम के साथ जुड़ने से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा